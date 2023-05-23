"Від їхніх життів залежить життя України": Зеленський відвідав лінію Вугледар – Мар'їнка (відео)

За словами голови держави, під час візиту він нагородив героїв ЗСУ, які виборюють майбутнє батьківщини. Окремо вони вшанували пам'ять найкращих, котрі віддали за це своє життя.

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Президент України Володимир Зеленський прибув на фронт, щоб привітати та нагородити українських військових, які продовжують боротися із російською агресією. Йдеться про лінію оборони Вугледар — Мар'їнка. Про це йдеться у повідомленні голови держави у Telegram-каналі 23 травня.

За його словами, під час поїздки він не лише нагородив героїв, які не здаються та героїчно борються на лінії зіткнення, а й ушанував пам'ять найкращих, які віддали своє життя за батьківщину.

"Хочеться побажати нашим воїнам берегти своє життя. Адже від їхнього життя залежить життя України", — йдеться у повідомленні.

Окремо варто зазначити, що 23 травня відзначається день морської піхоти, і це одна з причин, через яку голова держави прибув на Донбас.

"Морська піхота — це братство сильних, витривалих, вірних своїм переконанням і покликанню бійців, які завжди демонструють швидкість, рішучість та результат. Дякую вам за це", — написав Володимир Зеленський у своїй публікації та поділився кадрами з українськими військовими.

В опублікованому ролику можна побачити фрагменти спілкування президента України із воїнами, а також хвилину мовчання на честь тих, кого вже нема з нами.

Примітно, що на фронт Володимир Зеленський прибув практично одразу після закордонної поїздки до Японії на саміт G7 у Хіросімі.

21 травня він виступив перед світовими лідерами, де наголосив на важливості літаків F-16 та систем ППО для України. За його словами, це стане історичним моментом, який може значно змінити хід війни.