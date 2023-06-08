В "УкрОборонПроме" показали, как восстанавливают украинские танки Т-64 с хранения (фото)

На танк устанавливают динамическую защиту, а также меняют изнутри. Именно Т-64 до начала полномасштабной войны являлся основным боевым танком ВСУ.

Акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" показало фотографии танка Т-64, который прошел ремонт и модернизацию. Фотографии опубликованы в официальном телеграмм-канале 8 июня.

Т-64 – это советский танк, который разработали в Харькове. На кадрах видно, в каком состоянии находится танк. Вероятно, его сняли с сохранения. На машине нет динамической защиты, и в целом ее состояние далеко от боеспособного. Однако инженеры смогли восстановить танк. Визуально заметно, что установили динамическую защиту "Нож" или "Дуплет", антенну для связи и пулемет. Скорее всего, внутри танка есть также существенные изменения, потому что вряд ли машина могла сохранить все элементы в пригодном состоянии, а если и могла, то они уже устарели.

Восстановление Т-64 Фото: Укроборонпром

Ранее в "УкрОборонПроме" показывали, как восстанавливают поврежденную в боях БМП-2. Несмотря на пробитый корпус и другие повреждения, инженеры смогли восстановить боевую машину пехоты.

Напомним, 6 июня в Минобороны Чехии заявили, что в скором времени начнется модернизация и ремонт танков Т-64 на предприятии VOP CZ.

7 апреля в Польше отчитались об открытии центра по ремонту украинских Т-64. Работы производятся на предприятии Bumar-Łabędy.