У ВСУ успехи на флангах в районе Бахмута, – аналитики DeepState (карта)

В пригороде Бахмута продолжаются ожесточенные бои, а на Авдеевском направлении русские захватчики решили усиливать штурм.

ВСУ удалось расширить успех на Бахмутском направлении вблизи Берховского водохранилища. На сайте DeepState опубликована карта с последними изменениями.

Бойцы 3 ОШБр выбили российские подразделения на широком участке фронта. Благодаря успешным действиям врага отбросили вблизи Бахмута. Речь идет о территории близ канала Северский Донец – Донбасс. Продолжаются ожесточенные бои, как информируют аналитики, у Орехово-Василовки и Берховки.

В пригороде Бахмута продолжаются ожесточенные бои. На Авдеевском направлении захватчики решили усугублять штурм. В DeepState отмечают, что россияне атакуют к югу от Первомайского.

В Запорожском направлении интенсивность боев резко возросла. На линии от Орехова до Павловки продолжаются столкновения. На Сватовском направлении продолжаются позиционные бои у Масютовки. На других участках фронта ситуация остается неизменной.

фронт в районе Бахмута Фото: DeepState

Наступление ВСУ

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 7 июня заявила, что враг пытается взимать на этом направлении резервы. Причем наемники из ППК "Вагнер" отошли в тыл, а на передовой находятся солдаты российской регулярной армии. В результате действий украинских бойцов на разных участках фронта ВСУ продвинулись от 200 до 1100 метров.

В то же время Алексей Данилов, секретарь СНБО, опроверг заявления о начале спецоперации ВСУ, звучавших от российских официальных лиц. Все заявления российских представителей силовых ведомств РФ о якобы начале украинского наступления некорректны, поскольку оно еще не началось.

Напомним, 8 июня в батальоне К-2 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы рассказали о ситуации в районе Бахмута. Украинские защитники отметили, что российская авиация практически повсюду. Самолеты и вертолеты приближаются к линии фронта, но работают не точно.