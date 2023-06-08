Против будущих угроз: в Израиле завершили испытания морского "Железного купола" С-Dome (видео)

Особенность системы заключается в том, что комплексу не требуется специальная радарная система, поскольку C-Dome взаимодействует с радами корабля.

Израильская военно-морская версия системы ПВО "Железный купол" под названием C-Dome успешно завершила новую серию испытаний, направленных на противодействие "существующим и будущим угрозам". Военные заявили, что данный комплекс способен противостоять крылатым ракетам и беспилотникам, пишут обозреватели Breaking Defence.

В публикации приводятся слова министра обороны Израиля Йоава Галланта, который сказал, что C-Dome представляет собой "значительный скачок вперед в оборонных возможностях страны и обеспечивает превосходство и оперативные возможности израильского оборонного ведомства перед лицом растущих угроз на морской арене".

Руководство компании Rafael, которая является производителем системы, также высоко оценили успех проведенных испытаний. Они отметили, что C-Dome уже используется в военно-морском флоте на корветах класса Sa'ar 5, и, согласно заявлению Министерства обороны, новые испытания стали значительным шагом на пути к достижению окончательных эксплуатационных возможностей системы.

Что известно о C-Dome

Система ПВО C-Dome разработана на основе наземного комплекса Iron Dome (Железный купол) и предназначена для эффективной защиты боевых кораблей от различных угроз. Она может быстро и в автоматическом режиме справляться с атаками, в том числе массированными, поражая несколько целей одновременно.

Эта версия комплекса ПВО представляет собой кластер из 10 ракет-перехватчиков Tamir, которые могут обеспечивать 360-градусный охват. Отличие от наземной версии базирования заключается в том, что C-Dome не требуется специальная радарная система, поскольку комплекс взаимодействует с радами корабля. В частности, в ходе ранее проводимых испытаний система была связана с морской РЛС Magen Adir с активной антенной решеткой с электронным сканированием.

Ранее сообщалось, что немецкая компания Rheinmetall и израильская Elbit завершили испытания роботизированной САУ L52. Новая САУ должна расширить артиллерийские возможности Бундесвера. Кроме того в списке потенциальных заказчиков находятся Нидерланды и Венгрия.