Корпус морпехов США получают на вооружении тактические баги: чем усилят армию

ULTV позволят действовать американским морпехам там, где сейчас на обычных автомобилях невозможно ехать. Благодаря скорости и маневренности баги повысят мобильность и устойчивость подразделений.

В рамках модернизации Корпуса морской пехоты США планируется приобрести ультралегкую тактическую машину ULTV. Об этом сообщает Defense Brief.

1-й батальон 5-й морской пехоты 1-й экспедиционной силы морпехов уже получил на вооружение первую партию ULTV. Его разработали для работы на запрещенной или захваченной территории. Ожидается, что баги должны повысить мобильность и устойчивость пехотных, разведывательных и тыловых подразделений.

Планируется поэтапное развертывание ультралегких тактических машин по всей 1-й экспедиционной силе морпехов. Баги придут на вооружение для замены устаревших UTV – Utility Task Vehicle. Новинку можно транспортировать на конвертопланах MV-22 и вертолетах CH-53E/K.

Отдельно отмечается, что ULTV имеют модульную конструкцию, позволяющую его производить в различных конфигурациях: для логистики, эвакуации раненых, командования и управления, а также для РЭБ.

"ULTV — это больше, чем просто тактическое транспортное средство; оно расширяет наши возможности во всех сферах, обеспечивая успех нашей миссии и безопасность наших морских пехотинцев", — сказала руководитель программы легких тактических транспортных средств Дженнифер Мур.

В основе ультралегких тактических машин лежит шасси другого тактического автомобиля Polaris MRZR Alpha, также приобретаемых для армии. ULTV должны заполнить нишу в поддержке пехотных батальонов, которые могут действовать в отдаленных сельских регионах.

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