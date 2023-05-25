Корпус морской пехоты США показал беспилотный корабль с дронами-камикадзе на борту

На одном беспилотном корабле LRUSV может быть до 8 израильских дронов Hero 120. Военные планируют использовать корабль для разведки на большой дистанции.

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В США показали беспилотный надводный корабль большой дальности (LRUSV), который на борту может нести до 8 дронов-камикадзе. Об этом сообщает The War Zone.

LRUSV предлагает Корпусу морской пехоты США дополнительный инструмент для поражения целей на суше и море. Морские силы Атлантического флота показали один из таких беспилотных кораблей с пусковой установкой с дронами-камикадзе Hero 120. Фотографии опубликовал генерал-лейтенант Брайан Кавано, руководитель Морских сил Атлантического флота во время визита на базу в Вирджинии.

Морпехи планируют использовать надводный беспилотник в первую очередь для разведки, наблюдения и сбора данных, однако при необходимости корабль может совершать длительные поездки, транспортировать боеприпасы. Также он способен "свободно отслеживать и уничтожать цели на море или на суше".

В издании отмечают, что пока неизвестно, сколько беспилотников есть в Корпусе морской пехоты с дронами-камикадзе Hero 120. Характеристики LRUSV известны только частично. Морские пехотинцы описывают его, как "полуавтономное", так как некоторые задачи судно может выполнять в автономном режиме после получения инструкций от человека-оператора.

Базовая версия Hero 120 имеет осколочно-фугасную боеголовку весом около 4,5 кг, а его радиус действия составляет не менее 60 км. В воздухе дрон-камикадзе может находиться около 60 минут. Однако неизвестно, как Hero 120 будут управляться после запуска с беспилотного корабля. Для этого оператор должен быть где-то рядом.

Презентация беспилотного корабля в 2021 году

В целом морские пехотинцы в сотрудничестве с ВМС все еще активно изучают, как они будут использовать свои новые LRUSV, с Hero-120 и без него. Корпус работал над определением правильного эшелона командования для этих беспилотных катеров в рамках экспериментов, связанных с новым формированием морского прибрежного полка.

Напомним, 15 мая ВМС США представили новый класс медицинских кораблей Bethesda, который будет иметь дальность хода до 5,5 тысячи морских миль.

3 мая новейший авианосец ВМС США USS Gerald Ford отправился в первую полноценную миссию в Европу.