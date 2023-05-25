Корпус морської піхоти США показав безпілотний корабель із дронами-камікадзе на борту

На одному безпілотному кораблі LRUSV може бути до 8 ізраїльських дронів Hero 120. Військові планують використовувати корабель для розвідки на великій дистанції.

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У США показали безпілотний надводний корабель великої дальності (LRUSV), який на борту може нести до 8 дронів-камікадзе. Про це повідомляє The War Zone.

LRUSV пропонує Корпусу морської піхоти США додатковий інструмент для ураження цілей на суші та на морі. Морські сили Атлантичного флоту показали один з таких безпілотних кораблів з пусковою установкою з дронами-камікадзе Hero 120. Світлини опублікував генерал-лейтенант Брайан Кавано, керівник Морських сил Атлантичного флоту під час візиту на базу у Вірджинії.

Морпіхи планують використовувати надводний безпілотник в першу чергу для розвідки, спостереження та збору даних, однак за потреби корабель може виконувати тривалі подорожі, транспортувати боєприпаси. Також він здатний "вільно відстежувати і знищувати цілі на морі чи на суші".

У виданні зазначають, що наразі невідомо, скільки безпілотників є у Корпусі морській піхоті з дронами-камікадзе Hero 120. Характеристики LRUSV наразі відомі лише частково. Морські піхотинці описують його, як "напівавтономний", бо деякі завдання судно може виконувати в автономному режимі після отримання інструкцій від людини-оператора.

Базова версія Hero 120 має осколково-фугасну боєголовку вагою близько 4,5 кг, а його радіус дії становить щонайменше 60 км. У повітрі дрон-камікадзе може знаходитись близько 60 хвилин. Проте наразі невідомо, як Hero 120 будуть керуватися після запуску з безпілотного корабля. Для цього оператор має бути десь поруч.

Презентація безпілотного корабля у 2021 році

Загалом, морські піхотинці у співпраці з ВМС все ще активно вивчають, як вони використовуватимуть свої нові LRUSV, з Hero-120 і без нього. Корпус працював над визначенням правильного ешелону командування для цих безпілотних катерів у рамках експериментів, пов’язаних із новим формуванням морського прибережного полку.

Нагадаємо, 15 травня ВМС США представили новий клас медичних кораблів Bethesda, який матиме дальність ходу до 5,5 тисяч морських миль.

3 травня найновіший авіаносець ВМС США USS Gerald Ford вирушив у першу повноцінну місію в Європу.