ВМС США представили новий клас медичних кораблів Bethesda з оригінальною конструкцією

Судно матиме високу мобільність за рахунок малої осадки, швидкості в 30 вузлів і дальності ходу до 5,5 тисяч морських миль. Корабель буде оснащений усім необхідним для надання екстреної допомоги та рятувальних операцій у морі.

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Міністр військово-морського флоту США Карлос Дель Торо анонсував експедиційний медичний корабель нового класу EMS(X), який отримає назву Bethesda (EMS 1). В даний час судно з оригінальною конструкцією знаходиться на стадії будівництва компанією Austal. Про це 13 травня повідомило видання Defense Brief.

Автори публікації зазначили, що експедиційні шпитальні кораблі спроектовані як спеціалізовані медичні судна, які оптимізують медичне обслуговування на рівні шпиталю для підтримки різних морських операцій.

Судно USNS Bethesda (EMS 1) створюється на базі швидкохідних транспортних суден класу Spearhead і матиме малу осадку, що надасть більшу досяжність і прямий доступ до мілководних портів з обмеженим доступом.

Корабель має конструкцію, що забезпечує повний спектр медичних послуг — на борту буде розміщено три операційні відділення для екстреної допомоги, медичну лабораторію, банк крові, а також відділення для надання радіологічної, стоматологічної, психіатричної та навіть акушерсько-гінекологічної допомоги.

Крім того, конструкція судна передбачає евакуацію численних поранених, а також бойовий пошук і порятунок, включаючи евакуацію в море. Для цього на палубі буде встановлений вертолітний майданчик.

Основна місія EMS як високошвидкісного медичного судна передового базування полягає у забезпеченні швидкого реагування при наданні реанімаційної допомоги на рівні морського та прибережного госпіталю, гуманітарної допомоги, допомоги у разі стихійних лих, операцій з евакуації цивільних осіб та спеціальних операцій.

При цьому нове судно відрізнятиметься від попередників USNS Mercy та USNS Comfort вищою мобільністю, оскільки розвиватиме швидкість не менше 30 вузлів (до 60 км на годину) і матиме дальність ходу 5,5 тисячі морських миль при швидкості 24 вузли.

"Для більшості військовослужбовців назва "Бетесда" пов'язана з медичним центром світового класу, який обслуговує незліченну кількість військовослужбовців з 1942 року", — зазначив Дель Торо.

Раніше повідомлялося, що ВМС США планують створити унікальний підводний човен Mod VA SSW класу Virginia з подовженим кілем, що опускається. Особливість підводного судна полягає в тому, що вона призначена для шпигунства та ведення бойових дій на морському дні.