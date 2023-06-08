ВСУ начали наступление на левобережье и создали бы плацдарм: ISW назвал причину подрыва ГЭС

Военные аналитики назвали возможную причину подрыва ГЭС. За несколько дней до обрушения плотины в районе Херсона продолжались активные боестолкновения ВСУ и российских войск, а в дельте Днепра увеличилось число украинских катеров.

Перед тем, как разрушить плотину Каховской ГЭС, в российском военном информационном пространстве была уверенность, что ВСУ уже форсируют Днепр, пытаясь переправиться на левый берег, или что такой переход неизбежен в ближайшее время. Об этом сообщается в сводке "Института исследования войны" за 7 июня.

Официальные лица Украины продолжают обвинять российские войска в умышленном разрушении Каховской плотины из опасений украинского контрнаступления на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Военные исследователи ссылаются на заявление представителя ГУР Андрея Юсов, по словам которого, если принять во внимание структурные и инженерные особенности сооружения, тогда вывод один: только россияне и могли подорвать плотину. Он отметил, что российские войска были очень рады тому, что затопило острова, на которых находились украинские силы.

Представители Украины также отмечали, что россияне не учли последствий разрушения Каховской ГЭС для своих же войск и слишком опасались контрнаступления ВСУ.

За день до разрушения ГЭС и неоднократно в прошлом российские источники высказывали обеспокоенность в отношении того, что ВСУ могут перейти реку и оказаться на левом берегу.

Один из т.н. военкоров утверждал, что по состоянию на 5 июня в районе Дач на левом берегу Днепра в 11 км к юго-западу от Херсона, а также возле города, продолжались активные боестолкновения ВСУ и российских войск. В дельте Днепра увеличилось число украинских катеров.

Еще один источник допустил, что украинские военные пытались создать плацдарм за счет захвата Каховской ГЭС.

Снимок электронно-оптического спутника за 7 июня 2023 г | Масштабное наводнение после разрушения Каховской ГЭС меняет географию фронта на Херсонском направлении

Аналитики ISW не утверждают, что украинские силы пытались перейти реку и для чего могли это предпринять. Но отмечают заметную обеспокоенность в российском информационном пространстве и опасения относительно форсирования Днепра. Перед тем, как плотину разрушили, в российском военном информационном пространстве была уверенность, что ВСУ уже переходят Днепр или что такой переход неизбежен в ближайшее время.

Напомним, что позиции российских войск на левом берегу Днепра были разрушены из-за подрыва ГЭС. По оценкам военных аналитиков, наводнение в Херсонской области, судя по всему, заставило российских оккупантов в Алешках и Голой Пристани отступить.

Также сообщалось, что ВСУ наступают в районе Бахмута, куда российское военное командование стягивает резервы.