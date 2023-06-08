Рост массовых карательных акций: "власти" РФ на оккупированных территориях теряют влияние, — МО

По словам Анны Маляр, на прошлой неделе российские военные провели карательную акцию в Кирилловке Запорожской области. Часть из людей, которых забрали на допросы, пропала без вести.

Во временно оккупированных территориях стремительно начинает расти число проукраински настроенного населения, что заставляет оккупантов прибегать к жестким массовым карательным акциям. Об этом в четверг, 8 июня заявила замминистра обороны Анна Маляр.

По ее словам, влияние оккупационных администрация РФ на временно оккупированных территориях Украины начал снижаться из-за их неспособности поддерживать приемлемый уровень для жизнеобеспечения населения.

Она отметила, что в некоторых населенных пунктах Запорожской и Херсонской областей местные жители демонстративно избегают распоряжений оккупационных властей, выражая таким образом недоверие к российской пропаганде.

"Среди граждан все больше распространяется правдивая информация о ситуации на фронте и губительности последствий российской оккупации, растет количество проукраински настроенного населения. Для противодействия указанным тенденциям командование российских оккупационных войск прибегает к проведению жестких массовых карательных акций", — пишет Маляр.

Она приводит в пример ситуацию, которая произошла на прошедшей неделе в Кирилловке Запорожской области, которая на протяжении нескольких дней была оцеплена российскими военными, которые проводили тотальную фильтрацию местного населения, обыски в жилищах граждан и на объектах местной инфраструктуры.

"Особенно тщательной проверке подлежали граждане, в отношении которых представителями ФСБ России была собрана информация (доносы) о поддержании проукраинских позиций. В большинстве случаев таких людей оккупанты сразу задерживали и вывозили для проведения допросов. Часть из них после допросов в места постоянного проживания не вернулась, их судьба пока неизвестна", — подчеркнула заместитель министра обороны.

Напомним, в марте прошлого года в оккупированном россиянами Херсоне 13 марта жители вышли на мирную акцию на площадь Свободы под украинскими флагами. Российские оккупанты открыли огонь по участникам митинга.

Также напомним, что мае 2023 года стало известно, что Россия занимается организацией фальшивых протестов против военной поддержки Украины в европейских городах. Одни и те же фейковые протестующие участвуют в акциях, чтобы создать впечатление о массовости протестов против Украины