Одни и те же люди: РФ организовывает фальшивые протесты против Украины в ЕС (фото)

Согласно расследованию журналистов, фейковые протестующие в разных городах ЕС посещают демонстрации на различные темы. При этом они показывают одни и те же плакаты с одними и теми же орфографическими ошибками.

Related video

Россия организует фальшивые протесты против военной поддержки Украины в европейских городах. Одни и те же фейковые протестующие участвуют в акциях в разных европейских городах, чтобы создать впечатление о массовости протестов против Украины, выяснил датский телеканал DR.

В сотрудничестве с другими европейскими медиа датский телеканал обнаружил фальшивых протестующих на десяти протестах, прошедших в период времени между декабрем и мартом в Гааге, Париже, Брюсселе и Мадриде. Примечательно, что на плакатах присутствует одни и те же орфографические ошибки.

Отмечается, что один и тот же человек держал плакат против поставок оружия в Украину на климатическом протесте в Гааге в январе и на протесте медицинских работников, который прошел в Брюсселе 14 февраля.

Бросается в глаза, что фейковые протестующие демонстрируют плакаты против оказания военной помощи Украине на акциях, которые собираются в связи с абсолютно другими темами.

"Стало более распространенным, что крупные демонстрации в Европе используются Россией для краткосрочных операций", – говорит главный консультант Серен Либориус из объединенной дипломатической службы ЕС, которая занимается противодействием российской пропаганде и дезинформации.

По данным телеканала, утечка документов из российских разведслужб свидетельствует, что фальшивые протесты нацелены на создание раскола в Европе из-за войны в Украине.

Фотографии фальшивых протестов распространяются в социальных сетях.

Журналисты связались с несколькими идентифицированными на протестах мужчинами, однако те отказались от комментариев.

Напомним, 21 апреля СМИ сообщали, что сторонники Владимира Путина закупают в Молдове рекламу Google, призывающую свергнуть правительство. Это не первый случай, когда молдавскому правительству приходится иметь дело с дезинформацией в Интернете. Так, в марте соцсеть Facebook была наводнена платной рекламой поддерживаемой Россией кампании по дестабилизации страны.

30 марта, в австрийском парламенте во время видеотрансляции выступления президента Украины Владимира Зеленского фракция FPÖ выразила свой протест, оставив помещение во время выступления лидера. Перед этим они выставили перед собой таблички с надписями "Пространство для мира" и "Пространство для нейтралитета".