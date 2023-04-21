Сторонники Путина закупают в Молдове рекламу Google, призывающую свергнуть правительство (фото)

Протесты финансирует Илан Шор, руководитель одноименной пророссийской партии, который в прошлом году сбежал в Израиль из-за обвинения в хищениях средств из банков на сумму один миллиард долларов.

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Пророссийская реклама, нацеленная на сайты в Молдове, призывает потенциальных протестующих "свергнуть воров у власти". Антиправительственные силы готовят беспорядки на 7 мая, пишет Express.

В Кишиневе неоднократно проводились пророссийские акции протеста, организованные оппозиционной партией "Шор", которая, как полагают, имеет тесные связи с Москвой.

Президент партии и действующий депутат Илан Шор финансирует политсилу и в настоящее время живет в Израиле после бегства из Молдовы в прошлом году. Молдавское правительство обвиняет его в том, что десять лет назад он помог украсть один миллиард долларов из его банков, что в то время соответствовало примерно одной восьмой валового внутреннего продукта страны.

Андриан Чептонарь, действующий депутат от правящей Партии действия и солидарности, заявил, что Илан Шор и его поддерживаемые Россией приспешники нацелились на молдаван с помощью рекламы, разжигающей ненависть и насилие против правительства.

Собеседник показал изданию молдавский веб-сайт, где размещалась реклама акции протеста, которая должна пройти в Кишиневе 7 мая. Он сказал, что этот шаг был "интересным", поскольку правительство раньше не видело целевой рекламы Google.

Объявления гласило: "7 мая, спаси нашу страну. Приходи в воскресенье, 7 мая, в 13:00 в парламент, чтобы свергнуть воров у власти".

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"Илан Шор, который организует протест и находится под американскими и британскими санкциями, использует эту рекламу, и Google принимает рекламу, призывающую людей свергнуть правительство", – сказал Чептонарь.

Издание отмечает, что молдавскому правительству не в первый раз приходится иметь дело с дезинформацией в Интернете. Так, в марте соцсеть Facebook была наводнена платной рекламой поддерживаемой Россией кампании по дестабилизации страны.

Рекламные объявления снова были размещены от имени Илана Шора и нацелены на недовольных ростом цен на электроэнергию и в целом более высокой стоимостью жизни молдаван.

Несмотря на то, что Facebook запретил партии "Шор" размещать рекламу на своей платформе после санкций США и Великобритании, фальшивые аккаунты, размещающие ее, все еще существуют.

Чептонарь отметил, что, хотя правительство уведомляло Facebook и Google о рекламе, "они не могут контролировать все в первую же минуту (она публикуется)".

В марте полиция Молдовы заявила, что сорвала заговор групп пророссийских актеров, которые были обучены вызывать массовые беспорядки во время акции протеста против прозападного правительства страны.

Благодаря камерам полицейского наблюдения в многоквартирных домах Кишинева властям удалось установить личность гражданина Молдовы, который длительное время проживал в России и обучал 10 отдельных групп молдаван, не знающих друг о друге.

"Этот человек обучал их тому, как инициировать нарушения. Как напасть на полицию, как практически инициировать беспорядки. Им помогло то, что они были 10 отдельными группами, не зная друг о друге на случай, если одна из них будет поймана. Поэтому они ничего не могли сказать о других группах. Это был их план помочь стране, чтобы начать этот протест", – сказал собеседник издания.

По его словам, другая группа из примерно 80 человек была доставлена ​​в Турцию для обучения у связанных с Россией агитаторов.

"Я так понимаю, что они останавливались в пятизвездочных отелях", — сказал Чептонарь и добавил: "Полиция и спецслужбы неплохо борются с этой угрозой. Они пробуют разные стратегии. Посмотрим, что они готовят к 7 мая".

Напомним, 14 апреля в Молдове приговорили к 15 годам лишения свободы пророссийского политика Илана Шора, который являлся лидером одноименной партии. По словам главы Антикоррупционной прокуратуры Вероники Драгалин, после решения суда у Кишинева увеличились шансы того, что обвиненного экстрадируют из Израиля, где он пребывает последние несколько лет.

15 марта СМИ сообщали, что осенью 2021 года в Кремле разработали стратегический документ, описывающий план попадания Молдовы в зависимость от РФ в военно-политическом, торгово-экономическом и гуманитарном планах. Документ был создан по примеру российской стратегии поглощения Беларуси, однако в отношении Молдовы Россия была намерена действовать деликатнее.