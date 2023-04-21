Прихильники Путіна закуповують у Молдові рекламу Google, яка закликає повалити уряд (фото)

Протести фінансує Ілан Шор, керівник однойменної проросійської партії, який минулого року втік до Ізраїлю через звинувачення у розкраданнях коштів із банків на суму один мільярд доларів.

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Проросійська реклама, націлена на сайти в Молдові, закликає потенційних протестувальників "скинути злодіїв при владі". Антиурядові сили готують заворушення на 7 травня, пише Express.

У Кишиневі неодноразово проводили проросійські акції протесту, організовані опозиційною партією "Шор", яка, як вважають, має тісні зв'язки з Москвою.

Президент партії та чинний депутат Ілан Шор фінансує політсилу і нині живе в Ізраїлі після втечі з Молдови минулого року. Молдавський уряд звинувачує його в тому, що десять років тому він допоміг вкрасти один мільярд доларів із його банків, що на той час відповідало приблизно одній восьмій валовому внутрішньому продукту країни.

Андріан Чептонар, чинний депутат від правлячої Партії дії та солідарності, заявив, що Ілан Шор і його поплічники, що підтримуються Росією, націлилися на молдаван за допомогою реклами, що розпалює ненависть і насильство проти уряду.

Співрозмовник показав виданню молдавський вебсайт, де розміщувалася реклама акції протесту, яка має відбутися у Кишиневі 7 травня. Він сказав, що цей крок був "цікавим", оскільки уряд раніше не бачив цільової реклами Google.

Оголошення гласило: "7 травня, врятуй нашу країну. Приходь у неділю, 7 травня, о 13:00 до парламенту, щоб повалити злодіїв при владі".

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"Ілан Шор, який організує протест і перебуває під американськими та британськими санкціями, використовує цю рекламу, і Google приймає рекламу, яка закликає людей повалити уряд", – сказав Чептонар.

Видання зазначає, що молдавському уряду не вперше доводиться мати справу з дезінформацією в Інтернеті. Так, у березні соцмережа Facebook була наповнена платною рекламою кампанії з дестабілізації країни, що підтримується Росією.

Рекламні оголошення знову були розміщені від імені Ілана Шора і націлені на незадоволених зростанням цін на електроенергію та загалом вищою вартістю життя молдаван.

Попри те, що Facebook заборонив партії "Шор" розміщувати рекламу на своїй платформі після санкцій США та Великобританії, фальшиві акаунти, які її розміщують, все ще існують.

Чептонар зазначив, що хоча уряд повідомляв Facebook і Google про рекламу, "вони не можуть контролювати все в першу ж хвилину (вона публікується)".

У березні поліція Молдови заявила, що зірвала змову груп проросійських акторів, які були навчені викликати масові заворушення під час акції протесту проти прозахідного уряду країни.

Завдяки камерам поліцейського спостереження в багатоквартирних будинках Кишинева владі вдалося встановити особу громадянина Молдови, який тривалий час проживав у Росії та навчав 10 окремих груп молдаван, які не знали одна про одну.

"Ця людина навчала їх тому, як ініціювати порушення. Як напасти на поліцію, як практично ініціювати заворушення. Їм допомогло те, що вони були 10 окремими групами, не знаючи один про одного на випадок, якщо одна з них буде спіймана. Тому вони нічого не могли сказати про інші групи. Це був їхній план допомогти країні, щоб розпочати цей протест", – сказав співрозмовник.

За його словами, іншу групу з приблизно 80 осіб було доставлено до Туреччини для навчання у пов'язаних з Росією агітаторів.

"Я так розумію, що вони зупинялися в п'ятизіркових готелях", — сказав Чептонар і додав: "Поліція та спецслужби непогано борються з цією загрозою. Вони пробують різні стратегії. Подивимося, що вони готують до 7 травня".

Нагадаємо, 14 квітня у Молдові засудили до 15 років позбавлення волі проросійського політика Ілана Шора, який був лідером однойменної партії. За словами голови Антикорупційної прокуратури Вероніки Драгалін, після рішення суду Кишинів збільшив шанси того, що обвинуваченого екстрадують з Ізраїлю, де він перебуває останні кілька років.

15 березня ЗМІ повідомляли, що восени 2021 року в Кремлі розробили стратегічний документ, який описує план потрапляння Молдови у залежність від РФ у військово-політичному, торговельно-економічному та гуманітарному планах. Документ був створений за прикладом російської стратегії поглинання Білорусі, проте щодо Молдови Росія мала намір діяти делікатніше.