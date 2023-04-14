З конфіскацією майна: у Молдові засудили до 15 років ув'язнення політика Ілана Шора

За словами голови Антикорупційної прокуратури Вероніки Драгалін, після рішення суду Кишинів збільшив шанси того, що обвинуваченого екстрадують з Ізраїлю, де він перебуває останні декілька років.

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У Молдові засудили до 15 років позбавлення волі проросійського політика Ілана Шора, який був лідером однойменної партії. Про це повідомила президент країни Майя Санду у четвер, 13 квітня.

Рішення було ухвалено апеляційною палатою Кишинева, йому заочно ухвалили вирок, а також призначили додаткове покарання. Він проходив у справі про банківське шахрайство.

"Ілан Шор проведе 15 років у в'язниці за крадіжку мільярда і його майно буде конфісковано, так вирішила Апеляційна палата", — написала Майя Санду.

Крім тюремного терміну, Ілан Шор має повернути 5 мільярдів леїв (276 мільйонів доларів) у Banca de Economii.

"Тільки таким чином правосуддя може набути своєї законності через правові рішення, які карають злодіїв і роблять справедливість", — додала президент Молдови.

Наразі проросійський політик знаходиться на території Ізраїлю, проте голова Антикорупційної прокуратури Молдови Вероніка Драгалін у коментарі місцевому телебаченню розповіла, що Кишинів наполягатиме на екстрадиції.

"Було накладено арешт на майно на суму понад 7 мільярдів леїв, але сюди входить не лише майно Ілана Шора. Вартість майна, що належить Ілану Шору, становить близько 1 мільярда леїв. Я думаю, що тепер, коли ми маємо остаточне рішення, це допоможе аргументувати, чому його необхідно екстрадувати і доставити до Молдови", — йдеться у повідомленні.

Справа Ілана Шора: що відомо

Проросійського політика з Молдови почали судити ще у 2015 році у справі про крадіжку грошей одного з банків країни, повідомляє місцеве видання News Maker. Йому ухвалили вирок у вигляді 7,5 років позбавлення волі, проте документ не був остаточним, тому не набрав одразу чинності.

Судові слухання постійно відкладалися, і 2019 року, після зміни влади, йому вдалося залишити країну.

Нагадаємо, 10 березня розвідка США повідомляла, що Росія готує ґрунт для повалення влади в Молдові. За словами офіційного представника Державного департаменту США Джона Кiрбі, антиурядові мітинги у Кишиневі є частиною плану лояльної до Кремля партії "Шор".