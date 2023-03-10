Росія готує ґрунт для повалення влади в Молдові, — розвідка США

За словами офіційного представника Державного департаменту США Джона Кербі, антиурядові мітинги, що сколихнули останніми днями Кишинів, — це частина плану РФ, яку втілює в життя лояльна до Кремля партія "Шор".

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Пов'язані з Росією особи намагаються спровокувати у Молдові повстання проти уряду та повалити його. Про це повідомляє CNN із посиланням на офіційних осіб у Вашингтоні.

США бачать ознаки того, що росіяни у Молдові, пов'язані з Кремлем, планують нові акції протесту. Їхня мета — штучно спровокувати зіткнення між мирними громадянами і поліцією та підготувати ґрунт до державного перевороту.

За інформацією американської розвідки, замість легітимного уряду Маї Санду Кремль хоче поставити на чолі Молдови проросійську адміністрацію.

"Столицю країни, Кишинів, останніми тижнями сколихнули антиурядові протести, спеціально організовані проросійською партією "Шор" у Молдові", — прокоментував ситуацію, що склалася, офіційний представник Державного департаменту США Джон Кірбі.

Адміністрація президента Джо Байдена також вважає, що Москва працює над поширенням дезінформації про нібито нестабільність усередині Молдови.

Одним із прикладів вважають заяву міністерства оборони Росії про те, що Україна планує вторгнутися в Придністров'я. Офіційні особи США вже заявили, що ці звинувачення є необґрунтованими, хибними та викликають безпідставну тривогу.

Також США планують розсекретити наявні розвіддані, які стосуються планів РФ щодо Молдови. Таким чином, офіційний Вашингтон хоче нівелювати згубний вплив Кремля на країну і утримати Росію від подальшої ескалації в цьому напрямку.

Нагадаємо, молдавська опозиція загрожує президентці країни Маї Санду загостренням придністровського конфлікту через НАТО. За словами віцеголови партії "Шор" Марини Таубер, вона зі своїми прихильниками добиватиметься відставки президентки Молдови через мітинги.

Крім того, як повідомлялося, 6 березня у Кишиневі на мовному мітингу журналісти помітили росіян. Представник медіа поспілкувався із противниками перейменування державної мови Молдови та з'ясував, що вони володіють лише російською. Більше того, практично всі опитані зізналися, що в різні часи приїхали до Кишинева з РФ.