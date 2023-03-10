Россия готовит почву для свержения власти в Молдове, — разведка США

По словам официального представителя Государственного департамента США Джона Керби, антиправительственные митинги, сотрясающие в последние дни Кишинев, — это часть плана РФ, которую воплощает в жизнь лояльная к Кремлю партия "Шор".

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Связанные с Россией лица пытаются спровоцировать в Молдове восстание против правительства и свергнуть его. Об этом сообщает CNN со ссылкой на официальных лиц в Вашингтоне.

США видят признаки того, что россияне в Молдове, связанные с Кремлем, планируют новые акции протеста в Молдове. Их цель — искусственно спровоцировать столкновения между мирными гражданами и полицией и подготовить почву к государственному перевороту.

По информации американской разведки, вместо легитимного правительства Майи Санду Кремль хочет поставить во главе Молдовы пророссийскую администрацию.

"Столицу страны, Кишинев, в последние недели сотрясают антиправительственные протесты, специально организованные пророссийской партией "Шор" в Молдове", — прокомментировал сложившуюся ситуацию официальный представитель Государственного департамента США Джон Кирби.

Администрация президента Джо Байдена также считает, что Москва работает над распространением дезинформации об якобы нестабильности внутри Молдовы.

Одним из примеров они считают заявление министерства обороны России о том, что Украина планирует вторгнуться в Приднестровье. Официальные лица США уже заявили, что эти обвинения являются необоснованными, ложными и вызывают беспочвенную тревогу.

Также США планируют рассекретить имеющиеся разведданные, которые касаются планов РФ по поводу Молдовы. Таким образом официальный Вашингтон хочет нивелировать пагубное влияние Кремля на страну и удержать Россию от дальнейшей эскалации в этом направлении.

Напомним, молдавская оппозиция угрожает президенту страны Майе Санду обострением приднестровского конфликта из-за НАТО. По словам вице-председателя партии "Шор" Марины Таубер, она со своими сторонниками будет добиваться отставки президента Молдовы посредством митингов.

Кроме того, как сообщалось, 6 марта в Кишиневе на языковом митинге журналисты заметили россиян. Представители медиа пообщался с противниками переименования государственного языка Молдовы и выяснил, что они владеют только русским. Более того, практически все опрошенные признались, что в разное время приехали в Кишинев из РФ.