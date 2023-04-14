С конфискацией имущества: в Молдове приговорили к 15 годам тюрьмы политика Илана Шора

По словам главы Антикоррупционной прокуратуры Вероники Драгалин, после решения суда у Кишинева увеличились шансы того, что обвиненного экстрадируют из Израиля, где он пребывает последние несколько лет.

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В Молдове приговорили к 15 годам лишения свободы пророссийского политика Илана Шора, который являлся лидером одноименной партии. Об этом сообщила президент страны Майя Санду в четверг, 13 апреля.

Решение было принято апелляционной палатой Кишинева, ему заочно вынесли приговор, а также назначили дополнительное наказание. Он проходил по делу о банковском мошенничестве.

"Илан Шор проведет 15 лет в тюрьме за кражу миллиарда, и его имущество будет конфисковано, так решила Апелляционная палата", – написала Майя Санду.

Помимо тюремного срока, Илан Шор должен будет вернуть 5 миллиардов леев (276 миллионов долларов) в Banca de Economii.

"Только таким образом правосудие может обрести свою законность, через правовые решения, которые наказывают воров и совершают справедливость", — добавила президент Молдовы.

На данный момент пророссийский политик находится на территории Израиля, однако глава Антикоррупционной прокуратуры Молдовы Вероника Драгалин в комментарии местному телевидению рассказала, что Кишинев будет настаивать на экстрадиции.

"Был наложен арест на имущество на сумму более 7 миллиардов леев, но сюда входит не только имущество Илана Шора. Стоимость имущества, принадлежащего Илану Шору, составляет около 1 миллиарда леев. Я думаю, что теперь, когда у нас есть окончательное решение, это поможет аргументировать, почему его необходимо экстрадировать и доставить в Молдову", — говорится в сообщении.

Дело Илана Шора: что известно

Пророссийского политика из Молдовы начали судить еще в 2015 году по делу о краже денег одного из банков страны, как передает местное издание News Maker. Ему вынесли приговор в виде 7,5 лет лишения свободы, однако документ не был окончательным, поэтому не вступил сразу в силу.

Судебные слушания постоянно откладывались, и в 2019 году, после смены власти, ему удалось покинуть страну.

Напомним, 10 марта разведка США сообщала, что Россия готовит почву для свержения власти в Молдове. По словам официального представителя Государственного департамента США Джона Керби, антиправительственные митинги в Кишиневе являются частью плана лояльной к Кремлю партии "Шор".