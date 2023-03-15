РФ створила стратегію щодо перетворення Молдови на маріонеткову державу, — ЗМІ

Згідно з документом, який проаналізували журналісти, Москва має намір розширити свій вплив у військово-політичному, торговельно-економічному та гуманітарному планах, завадивши Кишиневу зближуватися з НАТО і Європою та нав'язати російську мову.

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Після вторгнення в Україну спецслужби Росії всерйоз замислювалися про захоплення Молдови та відкриття другого фронту у Придністров'ї. Нині Москва від цих планів вирішила відмовитись. Проте восени 2021 року у Кремлі розробили стратегічний документ, який описує план попадання Молдови у залежність від РФ у військово-політичному, торговельно-економічному та гуманітарному планах. Журналісти вивчили документ та підготували публікацію спільно з українським виданням Kyiv Independent, молдавським RISE, естонським Delfi білоруським Belarusian Investigative Center, американським Yahoo News та іншими медіа. Матеріал було опубліковано центром "Досьє" 15 березня.

Документ був створений за прикладом російської стратегії поглинання Білорусі, проте щодо Молдови Росія має намір діяти делікатніше. Згідно з проектом Кремля під назвою "Стратегічні цілі Російської Федерації в Республіці Молдова", Москва планує завадити Кишиневу зближуватися з Румунією та нав'язати їй російську мову.

Документ розробили в управлінні президента з прикордонної співпраці АП та погодили з російськими спецслужбами.

Що передбачає російська стратегія?

Структура російської стратегії до Молдови дуже схожа на білоруську. Завдання розподілили на "військово-політичні", "торгово-економічні" та "гуманітарні", а також розбили за ступенем терміновості: до 2022, 2025 та 2030 років.

У поточному десятилітті Кремль розраховує:

протистояти впливу НАТО та ЄС на Молдову;

змусити Молдову до участі в ОДКБ, ЄАЕС та інших міжнародних проектах Росії;

врегулювати придністровський конфлікт за участю Москви на основі особливого статусу для невизнаного Придністров'я у складі Молдови;

нарощувати проросійські настрої у молдавському суспільстві через пропаганду та освітні програми.

До 2022 року Росія хотіла нейтралізувати будь-які дії влади Молдови, спрямованих на усунення військової присутності Росії в ПМР. Кремль хотів створити мережі неурядових організацій, які просувають розвиток відносин між двома країнами, а також відкрити генконсульство Росії у столиці молдавського автономного регіону Гагаузія Комрате.

До 2025 Адміністрація президента РФ хоче сформувати серед еліти Молдови проросійські настрої за допомогою розширення числа дружніх до Росії політичних рухів. Разом з цим Москва має намір перешкодити "румунізації" країни та забезпечити збереження освіти російською.

У документі сказано, що до 2030 року має бути забезпечене розширення участі Молдови в ЄАЕС. На той час Росія хоче створити країни стійкі групи російського впливу і врегулювати придністровський конфлікт з урахуванням особливого статусу Придністров'я. Крім того, Москва хотіла б встановити російську мову як мову міжнаціонального спілкування в Молдові, зокрема через забезпечення присутності в країні російських ЗМІ.

Протягом усіх 9 років, що охоплюються стратегією, Росія активно боротиметься з впливом на Молдову НАТО, ЄС, США, Туреччини та України.

У Путіна також планують перетворити Молдову на залежну від російського імпорту країну, насамперед від постачання газу, а також лобіювати інтереси придністровських та гагаузьких підприємств.

Нагадаємо, 21 лютого центр "Досьє" опублікував матеріал, у якому повідомляється про те, що РФ має намір захопити Білорусь до 2030 року. Громадянам Білорусі планувалося видавати за спрощеною процедурою паспорт РФ, а російська була б єдиною державною мовою.

27 лютого глава ГУР Кирило Буданов розповів, що РФ має намір організувати державний переворот у Молдові та повалити конституційну владу. За його словами, для досягнення бажаного результату спецслужби РФ застосували цілу низку заходів, проте всі їхні плани зазнали краху ще в зародку.