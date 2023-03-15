РФ создала стратегию по превращению Молдовы в марионеточное государство, — СМИ

Согласно документу, который проанализировали журналисты, Москва намерена расширить свое влияние в военно-политическом, торгово-экономическом и гуманитарном планах, помешав Кишиневу сближаться с НАТО и Европой и навязать русский язык.

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После вторжения в Украину спецслужбы России всерьез задумывались о захвате Молдовы и открытии второго фронта в Приднестровье. Сейчас Москва от этих планов решила отказаться. Однако осенью 2021 года в Кремле разработали стратегический документ, описывающий план попадания Молдовы в зависимость от РФ в военно-политическом, торгово-экономическом и гуманитарном планах. Журналисты изучили документ и подготовили публикацию совместно с украинским изданием Kyiv Independent, молдавским RISE, эстонским Delfi белорусским Belarusian Investigative Center, американским Yahoo News и другими медиа. Материал был опубликован центром "Досье" 15 марта.

Документ был создан по примеру российской стратегии поглощения Беларуси, однако в отношении Молдовы Россия намерена действовать деликатнее. Согласно проекту Кремля под названием "Стратегические цели Российской Федерации в Республике Молдова", Москва планирует помешать Кишиневу сближаться с Румынией и навязать ей русский язык.

Документ разработали в управлении президента по приграничному сотрудничеству АП и согласовали с российскими спецслужбами.

Что предусматривает российская стратегия?

Структура российской стратегии по отношению к Молдове очень похожа на беларусскую. Задачи распределили на "военно-политические", "торгово-экономические" и "гуманитарные", а также разбили по степени срочности: до 2022, 2025 и 2030 годов.

В текущем десятилетии Кремль рассчитывает:

противостоять влиянию НАТО и ЕС на Молдову;

принудить Молдову к участию в ОДКБ, ЕАЭС и других международных проектах России;

урегулировать приднестровский конфликт при участии Москвы на основе особого статуса для непризнанного Приднестровья в составе Молдове;

наращивать пророссийские настроения в молдавском обществе через пропаганду и образовательные программы.

К 2022 году Россия хотела нейтрализовать любые действия властей Молдовы, которые были направленны на устранение военного присутствия России в ПМР. Кремль хотел создать сети неправительственных организаций, продвигающих развитие отношений между двумя странами, а также открыть генконсульства России в столице молдавского автономного региона Гагаузия Комрате.

К 2025 году Администрация президента РФ хочет сформировать среди элиты Молдовы пророссийские настроения с помощью расширения числа дружественных к России политических движений. Вместе с этим Москва намерена помешать "румынизации" страны и обеспечить сохранения образования на русском.

В документе сказано, что к 2030 должно быть обеспечено расширение участия Молдовы в ЕАЭС. К этому времени Россия хочет создать в стране устойчивые группы российского влияния и урегулировать приднестровский конфликт на основе особого статуса Приднестровья. Кроме того, Москва хотела бы установить русский язык в качества языка межнационального общения в Молдове, в частности, через обеспечение присутствия в стране российских СМИ.

На протяжение всех 9 лет, охватываемых стратегией, Россия будет активно бороться с влиянием на Молдову НАТО, ЕС, США, Турции и Украины.

У Путина также планируют превратить Молдову в зависимую от российского импорта страну, в первую очередь, от поставок газа, а также лоббировать интересы приднестровских и гагаузских предприятий.

Напомним, 21 февраля центр "Досье" опубликовал материал, в котором сообщается о том, что РФ намерена захватить Беларусь к 2030 году. Гражданам Беларуси планировалось выдавать по упрощенной процедуре паспорт РФ, а русский был бы единственным государственным языком.

27 февраля глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что РФ намерена организовать государственный переворот в Молдове и свергнуть конституционную власть. По его словам, для достижения желаемого результата спецслужбы РФ применили целый ряд мер, однако все их планы потерпели крах еще в зародыше.