В Минобороны Швеции показали, как готовят бойцов ВСУ на БМП CV 90 (фото)

Украине передадут 50 машин в версии 9040C – это БМП с усиленным бронированием. Раньше их использовали в Афганистане и Либерии.

Украинская армия получит 50 боевых машин пехоты CV 90 из Швеции, где ныне бойцы ВСУ проходят на них подготовку. Об этом 8 июня сообщило Министерство обороны Швеции.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Швеция усиливает помощь. В феврале 2023 г. был анонсирован крупнейший пакет военной помощи. С марта бойцы ВСУ проходят подготовку на шведских CV-90.

CV 9040C в Швеции Фото: forsvarsmakten.se

Отмечается, что часть военных прибыла в скандинавскую страну прямо с линии фронта. С украинскими военными инструкторы работают с переводчиком. Кремль рассчитывал на короткую, интенсивную и успешную атаку против Украины. Однако в Минобороны отмечают, что мир отозвался на обращение президента Зеленского о помощи.

Инструкторы Мартин и Олаф являются одними из тренирующих военных.

"Бойцы талантливы и невероятно амбициозны. Прежде всего, они хорошо владеют механикой. Они еще привыкают к передовым технологиям, но быстро учатся. Каждый хочет учиться и каждый хочет сделать все возможное. Это хорошо видно, даже когда они устали и долго, тяжело работали", — говорит Мартин.

CV9040C Фото: forsvarsmakten.se Украинских военных кормят борщом Фото: forsvarsmakten.se Украина получит 50 CV 9040C Фото: forsvarsmakten.se Шведские инструкторы Фото: forsvarsmakten.se Часть украинских военных не имеет боевого опыта Фото: forsvarsmakten.se

Олаф добавляет, что очень помогает тот факт, что многие бойцы управляли советскими БМП. Украине передают 50 БМП CV 9040C, которые использовались в Либерии и Афганистане. Они имеют усиленное бронирование по сравнению с базовыми CV 9040. Машины имеют 40-мм автоматическую пушку.

Напомним, 31 мая в Минобороны Украины заявили, что Украина получит CV-90. Военные проходят подготовку.

11 мая премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон устроил тест-драйв на БМП CV 90, переданных украинской армии.