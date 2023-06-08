"Как бы мы жили друг без друга": Зеленский заявил, что его дети не будут покидать Украину

Президент Украины отметил, что было бы очень несправедливо, если бы его дети загорали на пляжах за границей, в то время как другие дети умирают.

В четверг, 8 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его дети находятся в стране и что он отказался вывозить их, поскольку это было бы несправедливо. Об этом он рассказал в интервью изданию BILD.

По его словам, вывоз детей он со своей супругой Еленой Зеленской даже не рассматривали.

"Мои дети в Украине, моему сыну 10 лет, и он в Украине. Его могли вывезти за границу, но ни я, ни моя жена об этом и не думали", — сообщил Зеленский.

По его словам было бы несправедливо, если бы его дети ездили за границу и загорали на пляже, в то время как другие умирают.

"Конечно, мои дети боятся. Мы любим друг друга, и очень сложно представить, как бы мы жили друг без друга", — подчеркнул Зеленский.

Владимир и Елена Зеленские воспитывают двоих детей — 19-летнюю дочь Александру и 10-летнего сына Кирилла.

Напомним, в середине февраля прошлого года, накануне российского вторжения, президент Украины Владимир Зеленский опроверг слухи о том, что его семья покинула территорию Украины.

Летом прошлого года, первая леди Украины Елена Зеленская рассказала в интервью, как пряталась от российских обстрелов вместе с детьми Александрой и Кириллом. Семья президента не покидала территорию Украину, но регулярно переезжала в целях безопасности.