Занимают более выгодные рубежи: спикер ВСУ раскрыл подробности боев под Запорожьем

Капитан Валерий Шершень рассказал о локальных боевых действиях на Запорожском направлении. Противник в ожидании атаки наших сил проводит ротацию и подтягивает резервы.

На Запорожском направлении идут бои локального значения. По мере активизации боевых действий, в результате которых бойцы ВСУ занимают более выгодные рубежи, противник проводит ротацию и стягивает подкрепления из морпехов. Об этом 7 июня рассказал спикер пресс-центра Сил обороны Таврийского направления Валерий Шершень в интервью Радио Свобода.

По словам спикера, оккупационные войска находятся в ожидании прорыва линии фронта, поэтому проводят ротацию и стягивают дополнительные силы.

"Вот, к примеру, на смену подразделениям "Шторм Z" на одном из оккупированных участков пришли подразделения морской пехоты", — сказал Шершень.

Он также отметил, что продвижение Сил обороны имеют локальный характер, так как стоит задача улучшить свои позиции и выйти на более выгодные рубежи.

"Это действия местного значения, мы говорим именно по Запорожью. На некоторых участках происходит подвижность и оживление. В числе активностей — идут бои за Великие Новоселки", — пояснил Шершень.

Относительно ситуации в целом на Таврическом направлении в контексте подрыва дамбы Каховской ГЭС спикер ВСУ добавил, что это событие на действия войск на этом направлении никак не влияет.

"Если посмотреть на карту, то мы контролируем верхнюю часть бывшего Каховского водохранилища — Никополь, Марганец, Орехов, Гуляй Поле и до Авдеевки. Вот такой у нас вектор ответственности", — завершил Шершень.

Напомним, украинские бойцы захватили БТР и взяли в плен нескольких российских военнослужащих. Издание "РИА Мелитополь" опубликовало видеозапись захваченной бронетехники и российских солдат, но при этом не уточнило, где именно произошли боестолкновения.

На Бахмутском направлении украинские пограничники вместе с бойцами ВСУ встретили группу оккупантов минометным огнем. Они нанесли огневое поражение 82-мм минометом и автоматическим гранатометом, в результате чего были уничтожены 2 солдата ВС РФ.