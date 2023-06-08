ВСУ в Запорожской области захватили БТР и взяли в плен солдат РФ, — СМИ (видео)

Издание "РИА Мелитополь" опубликовало видеозапись захваченной бронетехники и российских солдат с перевязанными глазами.

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Украинские защитники захватили БТР и взяли в плен нескольких российских оккупантов на Запорожском направлении. Видео пленных солдат РФ и трофейной техники публикует издание "РИА Мелитополь" без уточнения, где именно произошли боестолкновения, в ходе которых были захвачены россияне.

В сводке Генштаба за 8 июня сообщается, что враг продолжает вести оборону. В Запорожской области авианалетам и артобстрелам подверглись такие населенные пункты Запорожской области: Ольговское, Полтавка, Гуляйполе, Волшебное, Белогорье, Новоандреевка, Щербаки, Степное и Каменское.

В четверг, 8 июня, второй день кряду продолжались раздаваться взрывы уже во временно оккупированном городе Токмак Запорожской области. Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Жаркие летние дни и ночи в пока оккупированном Токмаке", — так мэр прокомментировал произошедшее.

По его информации канонада взрывов продолжалась до второго часа ночи. Взрывы слышали возле автотранспортного предприятия, т.н. "МРЭО" оккупационных войск, а также в районе железнодорожного вокзала.

Напомним, что оккупационные власти на захваченных территориях теряют влияние. Об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, на минувшей неделе ВС РФ устроили карательную акцию в Кирилловке Запорожской области. Некоторые из жителей оккупированного города после допросов пропали без вести.

Также сообщалось, что, по оценкам ISW в сводке за 7 июня, ВСУ начали наступление на левобережье Днепра и могли создать плацдарм для дальнейших действий.