ЗСУ в Запорізькій області захопили БТР і взяли в полон солдатів РФ, — ЗМІ (відео)

Видання "РІА Мелітополь" опублікувало відеозапис захопленої бронетехніки та російських солдатів із перев'язаними очима.

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Українські захисники захопили БТР та взяли в полон кількох російських окупантів на Запорізькому напрямі. Відео полонених солдатів РФ і трофейної техніки публікує видання "РІА Мелітополь" без уточнення, де саме відбулися бойові зіткнення, в ході яких були захоплені росіяни.

У зведенні Генштабу за 8 червня повідомляється, що ворог продовжує вести оборону. У Запорізькій області авіанальотів та артобстрів ВС РФ зазнали такі населені пункти Запорізької області: Ольгівське, Полтавка, Гуляйполе, Чарівне, Білогір'я, Новоандріївка, Щербаки, Степове та Кам'янське.

У четвер, 8 червня, другий день поспіль тривали вибухи вже у тимчасово окупованому місті Токмак Запорізької області. Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

"Спекотні літні дні і ночі в поки що окупованому Токмаку", — так мер прокоментував подію.

За його інформацією, канонада вибухів тривала до другої години ночі. Вибухи чули біля автотранспортного підприємства, т.зв. "МРЕО" окупаційних військ, а також у районі залізничного вокзалу.

Нагадаємо, що окупаційна влада на захоплених територіях втрачає вплив. Про це заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр. За її словами, минулого тижня ЗС РФ влаштували каральну акцію у Кирилівці Запорізької області. Деякі з мешканців окупованого міста після допитів зникли безвісти.

Також повідомлялося, що, за оцінками ISW у зведенні за 7 червня, ЗСУ розпочали наступ на лівобережжя Дніпра і могли створити плацдарм для подальших дій.