Зростання масових каральних акцій: "влада" РФ на окупованих територіях втрачає вплив, — МО

За словами Ганни Маляр, минулого тижня російські військові провели каральну акцію у Кирилівці Запорізької області. Частина людей, яких забрали на допити, зникла безвісти.

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У тимчасово окупованих територіях стрімко починає зростати кількість проукраїнськи налаштованого населення, що змушує окупантів вдаватися до жорстких масових каральних акцій. Про це у четвер, 8 червня, заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, вплив окупаційних адміністрація РФ на тимчасово окупованих територіях України почав знижуватися через їхню нездатність підтримувати прийнятний рівень для життєзабезпечення населення.

Вона зазначила, що у деяких населених пунктах Запорізької та Херсонської областей місцеві жителі демонстративно уникають розпоряджень окупаційної влади, висловлюючи таким чином недовіру до російської пропаганди.

"Серед громадян все більше поширюється правдива інформація про ситуацію на фронті та згубність наслідків російської окупації, зростає кількість проукраїнськи налаштованого населення. Для протидії зазначеним тенденціям командування російських окупаційних військ вдається до проведення жорстких масових каральних акцій", — пише Маляр.

Вона наводить як приклад ситуацію, що сталася минулого тижня в Кирилівці Запорізької області, яка протягом кількох днів була оточена російськими військовими, котрі проводили тотальну фільтрацію місцевого населення, обшуки у житлах громадян та на об'єктах місцевої інфраструктури.

"Особливо ретельній перевірці підлягали громадяни, щодо яких представниками ФСБ Росії було зібрано інформацію (доноси) про підтримку проукраїнських позицій. У більшості випадків таких людей окупанти одразу затримували та вивозили для проведення допитів. Частина з них після допитів до місць постійного проживання не повернулася, їхня доля поки невідома", — наголосила заступниця міністра оборони.

Нагадаємо, у березні минулого року в окупованому росіянами Херсоні 13 березня мешканці вийшли на мирну акцію на майдан Свободи під українськими прапорами. Російські окупанти відкрили вогонь по учасникам мітингу.

Також нагадаємо, що у травні 2023 року стало відомо, що Росія займається організацією фальшивих протестів проти військової підтримки України в європейських містах. Одні й ті ж таки фейкові протестуючі беруть участь в акціях, щоб створити враження про масовість протестів проти України