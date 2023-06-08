20 км траншей, укрепление и минирование: в ВСУ рассказали, как готовили Бахмут к обороне

Готовить оборону Бахмута начали еще во время боев за Северодонецк и Лисичанск, создавались укрепления и минное заграждение. Однако ранее боец ВСУ в интервью журналистам говорил, что вырытые траншеи не являются готовой позицией.

Готовить операцию по обороне Бахмута начали еще во время боев за Лисичанск и Северодонецк Луганской области. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Приказ об организации обороны Бахмута был подписан еще в июле 2022 года. По словам Череватого, в июле также был сформирован и согласован план подготовки Бахмута к обороне. Были сделаны внутренние и внешние рубежи обороны населенного пункта.

Заявляется, что для подготовки обороны была создана система траншей, общей протяженностью в 20 км. Кроме этого, было сделано много мест для ведения огня и других оборонных сооружений. Для создания укреплений были привлечены подразделения ВСУ, ГПСУ, а также областные военные администрации. Кроме этого создали систему минирования, более 5 тысяч мин, а также средства заграждения в виде колючей проволоки общей протяженностью более 15 км.

"Именно благодаря успешной оборонной операции, украинские воины смогли обезвредить убитыми и ранеными по меньшей мере 81 тысячу боевиков "Вагнер"", — заявил Череватый.

Что известно о защите Бахмута

В начале мая ротный 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ на позывной "Фока" в интервью "Украинской правде" заявил, что Бахмут недостаточно укрепляли.

"Я бы поверил, что это реально крепость-Бахмут, есть реально какие-то планы, если бы ее строили. Готовили позиции для защиты: делали пробои в зданиях. В это бы я поверил", — заявил "Фока".

По его словам, за 8 месяцев боев можно было залить все бетоном, потому что позиция, которую выкопал экскаватор — это не укрепление. Такие траншеи нужно оборудовать дополнительно. Потому, по его мнению, Бахмут держался благодаря жизням бойцов.

Видео с таймкодом

Кроме этого, в "УП" заявляли, что они неоднократно слышали от бойцов из Бахмута, что там не было подготовленных позиций для обороны.

Во время пресс-конференции Владимира Зеленского по случаю Дня журналиста, военная корреспондентка "УП" спросила, почему не готовили Бахмут к обороне. На это украинский президент заявил, что на Бахмутское направление командование направляло все лучшее, что получала Украина: артиллерийские снаряды Excalibur, САУ Caesar, 155-мм артиллерию, РСЗО HIMARS.

"Укрепляются входы в город — да, но это другие вещи. Бахмут не готовили к полномасштабной войне, Бахмут — это один городок, но там встретились такие силы... И понятно, что Бахмут возьмет на себя функцию магнита — в этом вся история", — сказал Зеленский.

Видео с таймкодом

Напомним, 8 июня пресс-служба 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ рассказали о наступлении на Бахмутском направлении.

7 июня Анна Маляр заявила, что Силы обороны продвинулись на расстояние до километра на Бахмутском направлении.