"Россияне в активной обороне": в Минобороны подтвердили бои в Запорожской области (карта)

Замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что на Бахмутском направлении ведутся активные бои, а районе Авдеевки и Марьинки оккупанты пытаются наступать, но безуспешно.

На Запорожском направлении в районе города Орехов российские оккупационные войска ведут активную оборону. Об этом в четверг, 8 июня, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале.

Фото: deepstatemap.live

Так, Маляр описала ситуацию на самых активных участках фронта по состоянию на 8 июня.

На Бахмутском направлении в Донецкой области ведутся активные действия Сил обороны Украины Продолжаются бои.

"Кое-где враг пытается перейти в наступление, но безуспешно", — отметила Маляр.

На Купянском и Шахтерском направлениях враг наносит авиационные удары и обстреливает территории.

Также сообщается, что на Авдеевском и Лиманском направлениях россияне пытаются наступать, но успехов в этом они не достигают.

Вместе с тем на Марьинском направлении продолжаются бои.

"Наши защитники отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка, нанеся ему значительные потери", – добавила Маляр.

Кроме того, украинские защитники ведут бои за Великую Новоселку на Новопаловском направлении.

Напомним, 8 июня спикер пресс-центра Сил обороны Таврийского направления Валерий Шершень рассказал, что на Запорожском направлении идут бои локального значения. ВСУ занимают более выгодные рубежи.

Кроме того, 8 июня сообщалось, что бойцы 3-й штурмовой бригады ВСУ отбросили врага на Бахмутском направлении на 1,2 км в глубину фронта. Враг потерял около сотни солдат погибшими и ранеными.