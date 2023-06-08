"Уважаемые, отдохните": Кулеба о призывах ООН расследовать взрыв Каховской ГЭС (видео)

По словам главы МИД, война в Украине продолжается 15 месяцев, в то же время кое-кто продолжает играть в квазисправедливость.

В четверг, 8 июня, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба негативно высказался по поводу призывов Организации объединенных наций расследовать подрыв Каховской ГЭС. Он объяснил свою позицию в эфире 1+1.

"У нас уже был этот опыт. Это все игра в поддавки с россиянами. Когда в Еленовке убили наших военнопленных и мы сказали ООН: пришлите миссию свою, расследуйте. Вы думаете, они туда доехали? Они туда не доехали. Я вам больше скажу: эта миссия была тихо закрыта Организацией объединенных наций, которая называется "без шума и пыли", – сказал глава дипломатического ведомства.

Вместо расследования подрыва Каховской ГЭС он предложил представителям международных организаций приехать в Киев и расследовать постоянные атаки украинской столицы со стороны России при помощи беспилотников и ракет. Причем делать это после ночевки в бомбоубежищах.

"Они просто уже достали своей постоянной игрой в квазисправедливость. Продолжается 15 месяцев война, абсолютно понятно, кто есть кто. Попытаться натянуть на голову Украине, что вы там что-то взорвали? Уважаемые, отдохните", – заявил Кулеба.

Напомним, 8 июня Министерство иностранных дел Украины и Организация объединенных наций договорились о формировании в Запорожье и Херсоне групп для помощи пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС на оккупированных территориях Левобережья.

В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент Владимир Путин не намерен организовывать совещание в Херсонской области после подрыва плотины Каховской ГЭС и последующего затопления территорий.