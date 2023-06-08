Экс-генсек НАТО заявил о размещении контингента альянса в Украине: у Путина отреагировали

Первый зампред военно-промышленной комиссии РФ Дмитрий Медведев пригрозил гиперзвуковыми ударами по Европе. По его словам, если войска НАТО появятся в Украине, Европе придется воевать с Россией.

Первый заместитель председателя военно-промышленной комиссии РФ Дмитрий Медведев ответил на заявление экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена, который в интервью британскому изданию высказал мнение о том, что некоторые страны Альянса могут разместить свой военный контингент в Украине. Пост российского политика опубликован в Telegram-канале.

По словам Медведева, Расмуссен и прежде не блистал умом, а ныне и вовсе "впал в доктринерское слабоумие".

"Даже если Бандерокраина не получит приглашения в НАТО в Вильнюсе, страны Альянса смогут отправить туда свои войска", — привел Медведев псевдоцитату Расмуссена.

Пост Медведева в Telegram

Бывший президент РФ обеспокоен тем, что скажут жители упомянутых стран, поскольку в таком случае придется воевать с Россией.

"Хотите гиперзвуковые удары по Европе, да?" — предупредил российский политик и поинтересовался, что на это выразят в Вашингтоне, т.к. подобное развитие событий затронет и США.

Заявления Расмуссена он объяснил тем, что датчанин несвоевременно оказался "внештатным советником" пятого президента Украины Петра Порошенко ("всяких жадных гнид типа Порошенки", в терминологии приближенного к Путину политика).

Напомним, что бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что официальная Варшава могла бы первой разместить контингент Народного войска польского в Украине и подать пример другим странам НАТО, например странам Балтии.

Также сообщалось, что после "теракта" в Белгородской области Дмитрий Медведев пригрозил Киеву новыми "спецоперациями".