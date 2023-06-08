"Враг в обороне": ВСУ уничтожили более трех рот ВС РФ на таврическом направлении, — генерал (видео)

По словам генерала Александра Тарнавского, ВСУ за сутки повредили и уничтожили 57 единиц военной техники российских оккупантов.

Силы обороны Украины успешно уничтожают российских оккупантов на Таврическом направлении. Так, артиллеристы и силы ракетных войск за сутки выполнили 1522 огневые задачи. Об этом заявил бригадный генерал и Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский у себя в Telegram.

По его словам, сейчас враг находится в обороне и пытается остановить украинские силы. Продолжается контрбатарейная борьба и работа по плановым целям, которые разведка Украины выявила ранее.

"Потери врага убитыми и ранеными составили более трех рот. Уничтожены и повреждены 57 единиц военной техники противника", — заявил Тарнавский.

По его словам, ВСУ смогли повредить или уничтожить 12 танков, 5 единиц БМП, 3 ББМ, 2 МТЛБ, БТР, гаубицу 2С19 "Мста-С", самоходную артиллерийскую установку 2С3 "Акация", самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика", "РЭБ" Зоопарк", зенитно-ракетный комплекс "БУК-М2", БПЛА "Supercam", БПЛА "Орлан — 10", БПЛА "Zala", 2 единицы БМ-21 "Град", зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", самоходную артиллерийскую установку "Мста-С".

Также, как отметил Тарнавский, ВСУ уничтожили 5 складов с боеприпасами россиян.

Отметим, что 8 июня в Минобороны подтвердили бои в Запорожской области. Замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что на Бахмутском направлении ведутся активные бои, а районе Авдеевки и Марьинки оккупанты пытаются наступать, но безуспешно.

Кроме того, в сети показали, как украинские артиллеристы уничтожили спрятанную за деревьями вражескую САУ "Нона-С". Несмотря на то, что 120-мм самоходная артиллерийско-минометная установка была скрыта от глаз, артиллеристы смогли определить ее местоположение и совершить один прицельный удар.