Взрыв в Бердянске: в сети пишут, что дотла сгорело авто коллаборанта (фото, видео)

По информации местных СМИ, автомобиль загорелся возле здания, которое раньше принадлежало погранотряду и которое использовали оккупанты. Информация о пострадавших уточняется.

В четверг, 8 июня в оккупированном Бердянске в районе порта после обеда был слышен сильный взрыв. Очевидцы сообщают, что, по предварительной информации, был взорван автомобиль одного из местных коллаборантов. Об этом пишет местный Telegram-канал "Бердянск в оккупации".

В еще одном Telegram-канале "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами" сообщили, что автомобиль сейчас пылает прямо на дороге, которая ведет к зданию ранее принадлежавшему пограничному отряду. Это здание использовали оккупанты.

По состоянию около 18:00 в Telegram-канале "Бердянск Сейчас" выложили фотографию сгоревшего до тла автомобиля а также сообщили, что местные оккупационные власти подтвердили, что автомобиль был подорван.

Фото: Telegram

О жертвах и последствиях оккупационные власти пока не дают никаких комментариев. На месте работают сотрудники МЧС и МВД

Напомним, 6 мая, в Нижнем Новгороде был взорван автомобиль, в котором находился российский пропагандист и писатель Захар Прилепин. У пострадавшего ранение ног, но он в сознании. В Нижегородскую область Прилепин возвращался с территории ОРДЛО.

В конце марта в Мариуполе было совершено покушение на начальника городского управления полиции оккупированного Мариуполя Михаила Москвина. В нескольких метрах от чиновника взорвался его автомобиль.