РПЦ собралась передать украинских пленных Венгрии без участия Украины, — СМИ

По мнению анонимного собеседника издания, РПЦ пытается восстановить свою легитимность после международных санкций за поддержку военного вторжения РФ. Предполагается, что в процессе обмена будет участвовать Мальтийская служба помощи Суверенного Ордена Госпитальеров.

Русская православная церковь (РПЦ) планирует передать украинских военнопленных Венгрии, однако такое решение не было согласовано с украинскими властями. Об этом в четверг, 8 июня, сообщает информационное агентство "РБК-Україна" со ссылкой на информированные источники.

По словам одного из собеседников, пожелавших остаться неназванным, РПЦ и ее патриарх Кирилл (Гундяев) планируют передать как минимум 11 украинских военнопленных Венгрии. В этом процессе ожидается участие благотворительной организации Мальтийской службы помощи Суверенного Ордена Госпитальеров.

Однако передача украинских военнопленных не была согласована с украинскими властями, и источник подчеркнул, что все упомянутые военные являются гражданами Украины. Перемещение их в третью страну без согласия и участия Украины невозможно.

Как отметил собеседник, основная цель данной акции — восстановление легитимности российской церкви, которая подверглась широким международным санкциям, введенным за одобрение и поддержку военного вторжения в Украину. Патриарх РПЦ пытается использовать авторитет других государств и международную репутацию Мальтийской службы помощи. Кроме того, Россия снова пытается использовать так называемую "венгерскую карту" и актуализировать мнимые проблемы "закарпатского сепаратизма".

Еще одна цель этой инициативы, по словам источника "РБК" – делегитимизация процесса обмена военнопленными.

Напомним, 25 мая стало известно, что Украина вернула из плена 106 защитников Бахмута. Всего домой вернули 98 солдат и 8 офицеров.

Напомним также, 23 мая Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что около 24 тысяч гражданских заложников находятся сейчас в России. По его словам, российская сторона затягивает обменные процессы, чтобы негативно настроить родственников военнопленных к Украине как к государству.