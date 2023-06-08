Уже шестой: ВСУ уничтожили ТОС-1А "Солнцепек" в Запорожской области, — расследователи (фото)

Аналитическая группа "Информационное сопротивление" утверждает, что, по неподтвержденным данным, Россия потеряла больше десяти термобарических установок.

Бойцы ВСУ в Запорожской области уничтожили тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек". Об этом сообщил обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в Telegram-канале.

Сообщается, что есть документальные подтверждения того, что это уже шестой потерянный российскими войсками "Солнцепек". По неподтвержденным же данным, Россия потеряла свыше десяти таких термобарических установок за время масштабного вторжения на украинскую территорию.

ТОС-1А "Солнцепек"

Напомним, что военные аналитики удивляются тому, что российские войска применяют огнеметные системы рядом с населенным пунктом Шебекино.

Пропагандисты из РФ называют использование ТОС-1А "Солнцепек" вблизи населенных пунктов успешным. Однако, по словам Александра Коваленко, залпы из термобарического оружия рядом с жилыми зданиями, как это ранее практиковалось в Мариуполе, — явное военное преступление.

Также сообщалось, что в "Русском добровольческом корпусе" рассказали о рейде в "многострадальный Шебекино", где были взяты в плен российские военнослужащие и уничтожены офицеры. По словам добровольцев военизированного формирования, рейды на территорию РФ через границу стали для них спортом.

Наводнение в Херсонской области создает дополнительные сложности для контрнаступления Украины. Бывший руководитель Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж рассказал о последствиях подрыва Каховской ГЭС.