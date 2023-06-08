"Внутренний подрыв": ОП назвал 4 аргумента в пользу вины РФ в катастрофе на Каховской ГЭС

По словам Михаила Подоляка, ни у кого не должно быть сомнений в том, что Кремль решился на внутренний подрыв дамбы. Только у оккупантов были физические и психологические возможности на это.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк привел несколько объективных аргументов того, что именно Российская Федерация виновна в подрыве Каховской ГЭС в Херсонской области. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter 8 июня.

По его словам, есть все признаки того, что на дамбе был "осуществлен внутренний подрыв", так как только у Российской Федерации есть следующие факторы:

инженерные возможности минирования дамбы;

военизированный контроль над территорией;

мотив в виде попытки сломать негативный тренд на поле боя;

решение задачи в виде перемещения резервов на другие участки фронта.

Все это, по словам советника главы Офиса президента, подтверждает тот факт, что Российская Федерация умышленно подорвала Каховскую ГЭС.

"Только Россия имела физические и психологические возможности это сделать. Пора прекратить поощрять российский терроризм", — говорится в сообщении.

Напомним, 8 июня сообщалось, что западные военные считают РФ виновной в подрыве Каховской ГЭС. Экс-командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшыпчак заявил, что россияне начали подготовку к этой трагедии еще осенью прошлого года, так как напуганы перед контрнаступлением Вооруженных сил Украины.

А вот Александр Лукашенко обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭС. Он считает, что именно украинцы ответственны за разрушение дамбы, и об этом якобы говорит активное обсуждение катастрофы в Херсонской области. Также это, по его мнению, подтверждает реакция США.