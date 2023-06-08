"Ждали подходящего момента": западные военные считают РФ виновной в подрыве Каховской ГЭС

По словам экс-командующего сухопутными войсками Польши Вальдемара Скшыпчака, россияне готовились к этой трагедии с прошлого года, когда заминировали дамбу в страхе перед контрнаступлением ВСУ.

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У западных военных нет сомнений в том, что именно Российская Федерация виновна в подрыве Каховской ГЭС. Об этом 8 июня в интервью изданию "Укринформ" заявил известный польский эксперт, экс-командующий сухопутными войсками Польши, бывший заместитель министра национальной обороны Вальдемар Скшыпчак.

По его словам, российская сторона продолжает оспаривать свою причастность к тому, что произошло в Херсонской области 6 июня, однако это бесполезно, ведь им уже никто не верит.

"Российская пропаганда и деньги российских олигархов, которые все еще спонсируют СМИ на Западе, сеют эти сомнения (относительно ответственности России или Украины за подрыв Каховской ГЭС – ред.). Но никто из военных не сомневается, что это сделали россияне", — говорится в сообщении.

У российский оккупантов, продолжает Вальдемар Скшыпчак, уже давно было все готово к подрыву дамбы. В прошлом году они ее заминировали, пока украинская армия продолжала продвижение в Херсонском направлении.

"Они ждали подходящего момента, поскольку боятся украинского контрнаступления. Российская армия испугалась украинских действий на Бахмутском и Харьковском направлениях и в Запорожье, где украинская армия атакует, хотя это еще не контрнаступление, а оперативное введение противника в заблуждение, — говорится в сообщении.

После того, как произошла очередная катастрофа в Украине, Россия должна получить политическое последствие в виде полной изоляции на международной арене. В частности, заняться этим должна ООН, составит соответствующую резолюцию.

"Это бесчеловечный поступок, но надо отдавать себе отчет, что они всегда так действовали, даже по отношению к своим гражданам", — подытожил Вальдемар Скшыпчак.

Напомним, 8 июня глава МИД Дмитрий Кулеба высказался о призывах ООН расследовать взрыв Каховской ГЭС. По его словам, в Украине война длится более 15 месяцев, однако некоторые организации продолжают играть в квазисправедливость.

Также в России пропагандисты призвали уничтожить дамбу Киевской ГЭС и затопить Киев. Российская пропаганда не видит ничего плохого в разрушении гидроэлектростанций и затоплении целых городов в Украине.