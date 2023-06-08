"Чекали відповідного моменту": західні військові вважають РФ винною у підриві Каховської ГЕС

За словами екскомандувача сухопутних військ Польщі Вальдемара Скшипчака, росіяни готувалися до цієї трагедії з минулого року, коли замінували дамбу в страху перед контрнаступом ЗСУ.

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Західні військові не мають сумнівів у тому, що саме Російська Федерація винна в підриві Каховської ГЕС. Про це 8 червня в інтерв'ю виданню "Укрінформ" заявив відомий польський експерт, екскомандувач сухопутних військ Польщі, колишній заступник міністра національної оборони Вальдемар Скшипчак.

За його словами, російська сторона продовжує заперечувати свою причетність до того, що сталося на Херсонщині 6 червня, проте це марно, адже їм уже ніхто не вірить.

"Російська пропаганда та гроші російських олігархів, які все ще спонсорують ЗМІ на Заході, сіють ці сумніви (щодо відповідальності Росії чи України за підрив Каховської ГЕС – ред.). Але ніхто з військових не сумнівається, що це зробили росіяни", — йдеться у повідомленні.

У російських окупантів, продовжує Вальдемар Скшипчак, вже давно було все готове до підриву греблі. Минулого року вони її замінували, допоки українська армія продовжувала просування у Херсонському напрямку.

"Вони чекали відповідного моменту, оскільки бояться українського контрнаступу. Російська армія злякалася українських дій на Бахмутському та Харківському напрямках та в Запоріжжі, де українська армія атакує, хоча це ще не контрнаступ, а оперативне введення противника в оману", — йдеться у повідомленні.

Після того, як сталася чергова катастрофа в Україні, Росія має отримати політичний наслідок у вигляді повної ізоляції на міжнародній арені. Зокрема, зайнятися цим має ООН, склавши відповідну резолюцію.

"Це нелюдський вчинок, але треба усвідомлювати, що вони завжди так діяли, навіть стосовно своїх громадян", — підсумував Вальдемар Скшипчак.

Нагадаємо, 8 червня глава МЗС Дмитро Кулеба висловився про заклики ООН розслідувати вибух Каховської ГЕС. За його словами, в Україні війна триває понад 15 місяців, проте деякі організації продовжують грати у квазісправедливість.

Також у Росії пропагандисти закликали знищити греблі Київської ГЕС та затопити Київ. Російська пропаганда не бачить нічого поганого у руйнуванні гідроелектростанцій та затопленні цілих міст в Україні.