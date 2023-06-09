Шесть домов разрушены: ВС РФ нанесли удар по Житомирской области, есть жертвы

По словам мэра города Звягель Николая Боровца, россияне выпустили одну из ракет в направлении жилого массива, в результате чего погиб человек, также есть раненые.

В ночь на 9 июня Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по городу Звягель Житомирской области. Об этом сообщил Telegram-канал Звягельского городского совета.

"В результате очередной ракетной атаки врага, ночью 9 июня, произошло попадание в жилмассив частного сектора нашей общины", — говорится в публикации.

Городской голова Николай Боровец заявил, что в результате российского обстрела погиб один человек. Кроме того, в населенном пункте есть раненые, которые сейчас получают медицинскую помощь.

По информации мэра, шесть домов разрушены, еще десятки зданий повреждены. На месте происшествия работают экстренные службы.

Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко добавил, что в Житомирской области была сбита одна ракета. По его словам, в городе Звягель из-за падения обломков разрушен один дом, а 12 – повреждены. Он также подтвердил, что один человек погиб, а еще трое людей получили ранения.

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 9 июня ВС РФ нанесли удар по Украине иранскими ударными дронами "Shahed-136/131" и крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-55.

Напомним, что 7 июня российские войска обстреляли Украинск в Донецкой области, в результате чего погибли три человека, из них – один ребенок. Ранения получили пять человек, из них — четверо детей.

Кроме того, 8 июня украинский журналист Стас Юрченко сообщил об обстреле мест эвакуации граждан в Херсоне, пострадавших от подтопления в результате подрыва Каховской ГЭС. По его словам, российские войска атаковали район Корабельной площади. В результате пострадал по меньшей мере один человек.