Пока наступит ясность: Путин отменил "прямую линию" с россиянами из-за войны против Украины

Российский диктатор уже во второй раз отменяет "прямую линию" с жителями РФ — на этот раз ее якобы перенесли на конец осени или начало зимы.

Прямая линия президента России Владимира Путина состоится в этом году и, скорее всего, пройдет в ноябре-декабре. Об этом пишет российское издание "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в администрации президента.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, точных сроков проведения прямой линии нет. По данным источника, прямую линию президента Путина предварительно планируется провести в конце года, хотя ранее планировалось провести ее летом.

"Сейчас предварительно планируется провести ее в ноябре-декабре", — объясняет источник в администрации президента. По его словам, выбор такого временного промежутка связан с ситуацией в зоне "специальной военной операции".

Формат прямой линии проходит в РФ с 2001 года и стал для Путина традиционным и ежегодным. Прямая линия проводилась даже с 2008 по 2012 год, когда Владимир Путин занимал должность премьер-министра. В последний раз прямая линия состоялась в 2021 году. В апреле представитель президента Дмитрий Песков заявлял, что в этом году прямая линия состоится. В июне он объяснял, что к формату ведется "рутинная подготовка", поскольку это и с технической, и содержательной точки зрения очень сложное мероприятие, но не назвал сроков его проведения.

"Точных сроков проведения прямой линии нет. Мы их не анонсировали. Как только наступит ясность — сообщим", — ответил Песков на запрос "Коммерсанта" о том, стоит ли ожидать прямой линии в декабре этого года.

В американском Институте изучения войны ISW предположили, что Путин проведет "прямую линию" в начале июня 2023 года после захвата ВС РФ Бахмута, и отказ от общения с россиянами свидетельствует о том, что Кремль воспринимает захват Бахмута как недостаточную информационную победу, чтобы компенсировать общую России. Также аналитики Института считают, что задержка форума "прямой линии" дополнительно иллюстрирует упадок Путина.

Напомним, что в пресс-службе Путина сообщили, что он не намерен организовывать совещание в Херсонской области после подрыва плотины Каховской ГЭС и последующего затопления территорий.

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