ВСУ ликвидировали рекордное количество окупантов за последние месяцы (фото)

За прошедшие сутки российские захватчики потеряли в Украине более сотни различных видов техники и более тысячи личного состава.

За последние сутки в Украине Силы обороны ликвидировали 1010 окупантов, а потери личного состава ВС РФ в Украине от 24 февраля на сегодня составляют213 770солдат. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника от 24.02.22 до 09.06.23 ориентировочно составили:

личного состава 213 770 (+1010) человек ликвидировано,

танков ‒ 3901 (+10) ед,

боевых бронированных машин ‒ 7600 (+24) ед,

артиллерийских систем – 3702 (+34) ед,

РСЗО – 599 (+4) ед,

средства ПВО ‒ 359 (+4) ед,

самолетов – 314 (+0) ед,

вертолетов – 299 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3247 (+13),

крылатые ракеты/cruise missiles ‒ 1171 (+0),

корабли /катера/‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 6410 (+26) ед,

специальная техника/special equipment ‒ 502 (+2).

Окончательные данные потерь ВС РФ еще не уточняются.

9 июня Воздушные силы Украины, в свою очередь, сообщили об уничтожении 4 крылатых ракет ВС РФ и 10 вражеских дронов. Пуски иранских "шахедов" ВС РФ осуществляли с южного направления, крылатых ракет – из района Каспийского моря.

Напомним, что ВСУ устроили прилеты на "съемочную площадку" кадыровцев в оккупированном Донецке. Известно, что 56 захватчиков, подчинявшихся Рамзану Кадырову, погибли.