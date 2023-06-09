ВСУ ликвидировали рекордное количество окупантов за последние месяцы (фото)
За прошедшие сутки российские захватчики потеряли в Украине более сотни различных видов техники и более тысячи личного состава.
За последние сутки в Украине Силы обороны ликвидировали 1010 окупантов, а потери личного состава ВС РФ в Украине от 24 февраля на сегодня составляют213 770солдат. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника от 24.02.22 до 09.06.23 ориентировочно составили:
- личного состава 213 770 (+1010) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3901 (+10) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 7600 (+24) ед,
- артиллерийских систем – 3702 (+34) ед,
- РСЗО – 599 (+4) ед,
- средства ПВО ‒ 359 (+4) ед,
- самолетов – 314 (+0) ед,
- вертолетов – 299 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3247 (+13),
- крылатые ракеты/cruise missiles ‒ 1171 (+0),
- корабли /катера/‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6410 (+26) ед,
- специальная техника/special equipment ‒ 502 (+2).
Окончательные данные потерь ВС РФ еще не уточняются.
9 июня Воздушные силы Украины, в свою очередь, сообщили об уничтожении 4 крылатых ракет ВС РФ и 10 вражеских дронов. Пуски иранских "шахедов" ВС РФ осуществляли с южного направления, крылатых ракет – из района Каспийского моря.
Напомним, что ВСУ устроили прилеты на "съемочную площадку" кадыровцев в оккупированном Донецке. Известно, что 56 захватчиков, подчинявшихся Рамзану Кадырову, погибли.