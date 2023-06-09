Благодарность за участие в "СВО": в России семьям погибших мобилизованных выдали билеты в цирк

Представители военкомата в РФ спровоцировали волну возмущения среди российского населения в Тюменской области, пригласив семьи участников войны, погибших на территории нашего государства, посетить развлекательные мероприятия.

Семьям погибших в Украине российских мобилизованных выдали билеты на цирковое представление, которое состоится в июне. Об этом информирует 72.ru.

Для детей вход будет бесплатным. Приглашения в заведение получили семьи мобилизованных из Тюменской области. Россияне не слишком одобрительно оценили инициативу, а некоторые шокировали отношение власти к своим гражданам.

"Я слышала, что выдавали билеты в цирк. И только семьям мобилизованных, кто погиб в СВО", – рассказала россиянка.

Издание обратилось к местным властям с просьбой объяснить ситуацию. В Департаменте социального развития Тюменской области подтвердили, что предоставляли билеты семьям мобилизованных. Оказалось, что приглашения раздавали представители военкомата.

В комментариях в соцсетях россияне обсуждали событие. Они написали возмутительные комментарии по поводу уместности такой инициативы.

"В этой стране мужчин ценят даже меньше, чем скот. Родиться мужчиной в России — это большая беда", "Пир среди чумы", "Чтобы посмотреть на зверей не надо ходить в цирк — достаточно включить любой госканал", "Им только смеяться", – высказались фолловеры.

Напомним, в апреле мобилизованные российской армии обвинили командование в обмане. Уроженцы Ивановской и Московской областей заявили, что у них под предлогом "поставить печати" забрали документы и без продуктов отправили из Ростова-на-Дону в Луганскую область. Так называемые военные РФ сообщили, что не знают своих обязанностей и понятия не имеют, как им действовать.

Также в марте резервисты российских войск пожаловались главе Кремля на своих командиров. Они возмутились тем, что их перевели из теробороны в штурмовые подразделения и отправили в атаку под Авдеевку без разведки, средств связи и снаряжения.