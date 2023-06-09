Атака смешанного типа: ВС РФ пытаются истощить украинские системы ПВО, — Гуменюк

Оккупанты наносят комбинированные удары с применением беспилотников и ракет морского базирования. Кроме того был зафиксирован пуск из подводной лодки в акватории Черного моря.

В ночь на 9 июня Вооруженные силы РФ нанесли удар по территории Украины ракетами воздушного и морского базирования, а также дронами. Эта атака была смешанного типа и растянута во времени, целью которой — истощение украинской ПВО. Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк во время телемарафона.

"Ракеты были выпущены из обычного района пуска, наблюдалась их траектория, которая используется врагом в последнее время для истощения систем ПВО", — рассказала Гуменюк.

Комбинированная атака началась с активизации российских морских ракетоносителей и подводной лодки, которая находилась на дежурстве. И хотя обнаружить пуск ракет из субмарины несколько затруднительно, сигнал тревоги в регионах Украины все же прозвучал.

По ее словам силами воздушной обороны удалось нейтрализовать одну из ракет Х-101, которая летела через Николаевскую область и направлялась в центральные регионы Украины.

"В целом вся траектория ракет свидетельствовала о том, что враг пытается истощать и население Украины, и системы противовоздушной обороны", — подчеркнула Гуменюк.

Также Гуменюк добавила, что на утро 9 июня в акватории Черного моря находятся 16 единиц и одна подводная лодка, однако в силу того, что они запускали ракеты ночью, вполне вероятно, что произойдет ротация.

"Силы обороны продолжают следить и сообщать о том, как будет меняться обстановка", — подытожила Гуменюк.

Напомним, по данным ГСЧС, в результате падения обломков вражеской ракеты, сбитой над городом Звягель Житомирской области, разрушено 4 дома, еще 30 получили повреждения. Сообщается об одном погибшем и трех человек, получивших ранения.

В ночь на 9 июня украинские ПВО нейтрализовали 4 крылатых ракеты Х-101/Х-55, 10 ударных дронов "Shahed-136/131", один "Ланцет" и четыре БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", "Supercam". В воздушных силах ВСУ добавили, что противник стремился ударить по военным объектам и объектам критической инфраструктуры.