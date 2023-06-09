Обстрелы Белгородщины: после удара из РСЗО в Шебекино загорелась пятиэтажка (фото)

Российские паблики утверждают, что удар был нанесен с украинской стороны — только по Шебекино Белгородской области было выпущено 80 реактивных снарядов.

Российские Telegram каналы пишут, в ночь на 9 июня была обстреляна территория Белгородской области. В частности, в результате удара пострадала пятиэтажка в Шебекино, где вспыхнул масштабный пожар. Фото последствий удара публикует канал SHOT.

Сообщается, что под обстрел попал поселок Разумное — там удар пришелся по многоквартирному жилому дому, также пострадали несколько частных построек.

Канал Baza сообщает, что ночью украинские силы нанесли удар из РСЗО "Ураган". По Шебекино якобы было выпущено 80 снарядов, было повреждено несколько зданий. В Разумном были повреждены 10 автомобилей и несколько домов.

Пожар в многоэтажке Шебекино

Пожар в многоэтажке Шебекино

В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что область находится под "частыми обстрелами". Ночью пострадали три человека, двое из них были госпитализированы.

"В Шебекино ночью много стреляли, есть разрушения жилого фонда. Провести там осмотр пока, к большому сожалению, возможности нет. Частые обстрелы продолжаются, но как только они закончатся – мы сразу с первого дня приступим к тому, чтобы восстановить жилье и вернуть жителей домой", — написал Гладков.

По его словам, силами ПВО над регионом были сбиты две воздушные цели.

Напомним, по словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова 7 июня в результате обстрелов в промышленной зоне города Шебекино возник сильный пожар. Он уточнил что около 40 реактивных снарядов попало в промзону, еще 20 — прилетели в различные части города.

По информации росСМИ, днем 8 июня сразу четыре дрона-камикадзе атаковали село Вязовое в Белгородской области РФ. В результате удара пострадал 67-летний местный житель по имени Александр, который якобы получил множественные осколочные ранения и был госпитализирован.