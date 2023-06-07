Шебекино Белгородской области под обстрелом: в городе сильный пожар (видео)

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, по населенному пункту выпустили 60 снарядов из РСЗО "Град". Большая часть их них пришлась на промзону.

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В промышленной зоне города Шебекино Белгородской области России возник сильный пожар после обстрелов. Об этом 7 июня сообщает российское медиа Baza.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что населенный пункт подвергся обстрелу из РСЗО "Град". Было выпущено 60 снарядов.

"По предварительным данным, пострадавших нет. Более 40 снарядов попали на территорию промзоны, есть возгорание. Еще 20 снарядов прилетели в различные части города. Обстрел города продолжается", — сообщил российский чиновник.

Кроме того, под обстрел также попало село Графовка Шебекинского округа. По словам Гладкова, снаряды якобы упали в районе школы и местного Дома культуры. Так же есть разрушения частного сектора.

"Есть прямое попадание во двор жилого дома — повреждены хозпостройка и забор. Также осколками посечены фасады и окна еще двух частных домовладений. Оперативные службы работают на месте", — заявил чиновник.

Ранее, 7 июня, представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина якобы хочет убить как можно больше русских, а потому запускает по Шебекино "сотни бомб".

Напомним, 7 июня в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины объявили, что Киев рассмотрит возможность проведения эвакуации из Белгородской области. Представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что фактически "Российский добровольческий корпус" и Легион "Свобода России" вместе с местными повстанцами контролируют ситуацию в некоторых населенных пунктах региона.

Днем ранее, 6 июня командир РДК заявил о ликвидации десятков военных РФ в Белгородской области. Добровольцы удерживают под контролем поселок Новая Таволжанка, где живут около 5 тысяч человек.