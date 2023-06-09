Новосформированная 47 артбригада уничтожает вражескую технику на Запорожье (видео)

Под удар артиллерии попала российская САУ "Акация", занявшая позицию в посадке.

Удары 47-й отдельной артиллерийской бригады уничтожили российскую САУ "Акация" в районе Великой Новоселки. Видео опубликовано на странице военных в Фейсбуке.

В Запорожском направлении украинские артиллеристы отследили вражескую самоходную артустановку с помощью беспилотника. Затем она была уничтожена точным ударом от чего занялся боекомплект в 2С3 "Акация".

"Нет недостижимых целей и невыполнимых задач. Работаем, уничтожаем, побеждаем", — отметили в бригаде.

Также в социальных сетях утверждается, что уничтожили вражескую цель в районе Великой Новоселки.

Приблизительный район, где уничтожили вражескую САУ "Акация" Фото: deepstatemap.live

САУ 2С3 "Акация" — это советская 152-мм артустановка. Ее разработали на Уральском заводе транспортного машиностроения. На вооружении находится с 1971 года. Максимальная дальность стрельбы САУ – 20,5 км. Скорострельность пушки составляет 2-3,5 выстрелов в минуту.

Напомним, 8 июня аналитики DeepState разобрали, как Украина потеряла первый танк Leopard 2A4 и 4 БТР в Запорожском направлении.

8 июня ВСУ уничтожили ТОС-1А "Солнцепек" в Запорожской области. По данным открытых источников, это уже 6 уничтоженная машина оккупантов.