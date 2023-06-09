"Человеческий долг": РПЦ передала 11 украинский военнопленных Венгрии, — СМИ

Будапешт и РПЦ никак не согласовали передачу военнопленных с официальным Киевом.

Русская православная церковь передала Венгрии группу украинских военнослужащих из Закарпатья, которые попали в российский плен. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщает венгерское медиа ATV.

По информации журналистов, вице-премьер-министр Венгрии по церковным делам Жолт Шемьен принимал активное участие в координации передачи 11 пленных. Он назвал это своим "человеческим и патриотическим долгом".

В то же время, Шемьен отказался комментировать подробности, сославшись на "интересы дела и народа". Однако он подчеркнул, что это является жестом со стороны Русской православной церкви по отношению к Венгрии и что эти люди обязаны ей своей свободой.

РПЦ заявила о намерении передать украинских военнопленных Венгрии

8 июня СМИ сообщали, что Русская православная церковь (РПЦ) планирует передать украинских военнопленных Венгрии. При этом данное решение не согласовали с украинскими властями. Сообщалось, что в этом процессе ожидалось участие благотворительной организации Мальтийской службы помощи Суверенного Ордена Госпитальеров.

Реакция Украины

Отметим, что на момент публикации материала украинские официальные лица пока не комментировали передачу Венгрии военнопленных.

Ранее сообщалось, что 25 мая Украина вернула из плена 106 защитников Бахмута. Всего домой вернули 98 солдат и 8 офицеров.