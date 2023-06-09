Командовал штурмом Новой Таволжанки: в РДК заявили о гибели бойца Даниила Мазника (фото)

Сообщается, что Мазник погиб еще 3 июня во время штурма Новой Таволжанки. Именно он взял первого пленного россиянина.

В Русском добровольческом корпусе заявили о гибели бойца Даниила Мазника с позывным "Шайба". Он принимал участие в штурме Новой Таволжанки Шебекинского района. Об этом 9 июня написали на странице РДК в Telegram.

"Третьего июня принял свой последний бой Даниил "Шайба" Мазник. Это он взял первого пленного в Новой Таволжанке и командовал штурмом ПГТ, который и увенчался успехом, но, к сожалению, слишком дорогой для нас ценой", — отметили в РДК.

Сообщается, что Мазник шесть лет прослужил в российской армии, а потому прекрасно знал всю ее несправедливость и "гниль". Затем он пошел сражаться с ВС РФ в ряды РДК.

"Храбрый воин, верующий христианин, верный соратник и настоящий товарищ!" — сказано в сообщении.

Погиб Даниил Мазник Фото: Русский добровольческий корпус (РДК)

Отметим, что российские пропагандисты пишут, что именно Даниил Мазник ведет угнанный БТР 82А у пограничной службы ФСБ на этом видео:

Напомним, что 7 июня в РДК сообщили, что уже неделю контролируют Новую Таволжанку в Шебекинском районе Белгородской области. Командир добровольцев Денис Никитин на фоне взрывов и выстрелов рассказал, что село в Шебекинском районе Белгородской области РФ брошено врагом.

Также сообщалось, что в РДК рассказали о рейде в "многострадальный Шебекино". По словам участников добровольческого военизированного формирования, пересечение границы РФ стало для них своего рода спортом. Им удалось закрепиться и захватить трофей.