Не заметили признаков преступления: в ООН выступили с заявлением о подрыве Каховской ГЭС

Представитель офиса верховного комиссара ООН по правам человека настаивает на независимом расследовании, которое даст возможность дать ответ на вопрос, кто же причастен к подрыву ГЭС.

В настоящее время представители ООН по правам человека не может определить, является ли действие, связанное с подрывом Каховской гидроэлектростанции, военным преступлением, проведенным россиянами. Об этом заявил представитель офиса верховного комиссара ООН по правам человека Джереми Лоуренс, передает издание Handelsblatt.

"Поскольку обстоятельства инцидента остаются неясными, преждевременно рассматривать вопрос о том, могло ли быть совершено военное преступление", — заявил он, комментируя разрушение дамбы в Херсонской области.

Кроме того, он подчеркнул необходимость проведения независимого, тщательного и прозрачного расследования инцидента. Лоуренс также отметил, что все запросы о посещении территорий Украины, находящихся под российской оккупацией, были отклонены.

Напомним, что глава "Укргидроэнерго" Игорь Сирота 6 июня подсчитал примерную сумму восстановления взорванной россиянами Каховской ГЭС в Херсонской области. Чтобы ее отстроить, понадобится от 800 миллионов до 1 миллиарда долларов.

Из-за подтоплений в Новой Каховке погибли животные в зоопарке "Казкова діброва". Оккупанты запретили выходить на работу сторожам зоопарка, поэтому животных не смогли выпустить из вольеров.