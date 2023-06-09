У украинского защитника Трейна, погибшего под Бахмутом, родилась дочь (фото)

По информации главы Нацкорпуса Белецкого, погибший герой воевал за то, чтобы его дочь имела возможность родиться и вырасти в свободной Украине. К сожалению, своего первенца он так и не увидел.

У погибшего в конце апреля под Бахмутом командира роты первого штурмового батальона Дениса "Трейна" Бабия родилась дочь. Об этом в четверг, 8 июня сообщил глава Национального корпуса, основатель и первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий.

"Он очень ждал рождения дочери и воевал за то, чтобы она росла в свободной Украине. Наш долг – поддерживать семью Трейна и закончить эту войну окончательной победой. Ради мирного будущего для всех украинских детей", – написал Белецкий в своем Telegram.

Он сообщил, что новорожденная девочка появилась на свет 8 июня 2023 года с весом более 3,9 кг и ростом 56 см.

Боец мечтал, чтобы его ребенок рос в свободной Украине

Известно, что 29-летний Денис Бабий, родом из Винницы, много лет был лидером футбольного фанатского движения, числился активистом в националистических организациях и был одним из участников Революции достоинства.

Он отправился защищать Украину с первых дней полномасштабного вторжения РФ. Защищал Киевскую область и служил в полку "Азов".

Погиб Бабий 21 апреля во время выполнения боевого задания под Бахмутом. Он получил тяжелые ранения, несовместимые с жизнью.

Тогда стало известно, что у него остались мама и беременная жена.

Фото: Telegram

Напомним, 2 июня во время выполнения боевой задачи погиб летчик истребителя Владислав NOMAD Савельев. У защитника остались маленький ребенок и жена.

Также напомним, 8 июня в Херсоне погиб украинский доброволец с позывным "Кабан". Он руководил эвакуацией людей из затопленных районов города.