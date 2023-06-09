"Очевидные вещи": Путин заявил, что ВСУ начали масштабное контрнаступление (видео)

В Кремле считают, что украинские военные не смогли достичь поставленных перед ними задач и понесли большие потери. В Генштабе ВСУ отрицают начало активных наступательных действий.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление уже началось, однако оккупанты якобы помешали планам ВСУ. Об этом сообщают росСМИ 9 июня.

По его словам, украинским военным якобы не удалось достигнуть поставленных задач ни на одном из участков фронта, однако он совершенно убежден в том, что активные боевые действия идут полным ходом.

"Можно совершенно точно констатировать, что это наступление началось. И об этом говорит использование стратегических резервов украинской армии. Первое. Второе. Ни на одном из участков боевые действия украинские войска не достигли поставленных перед ними задач. Это абсолютно очевидные вещи", —заявил президент Российской Федерации.

Также Владимир Путин заявил, что при классическом наступлении потери противника на уровне три к одному, однако в случае ВСУ эти потери якобы превышают классические показатели. Цифры называть он отказался.

"Все предпринятые до сих пор попытки контрнаступления провалились. Но наступательный потенциал войск киевского режима еще сохраняется. Исхожу из того, что военное руководство России реально оценивает складывающуюся ситуацию и будет исходить из этих реалий, выстраивая наши действия на ближайшее время", — подытожил президент РФ.

Информация не является официальной и не соответствует действительности. В Генеральном штабе ВСУ отрицают все слухи о том, что контрнаступление уже началось.

Напомним, 9 июня советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал, началось ли контрнаступление ВСУ. По его словам, россияне самостоятельно формируют в своей стране "паническое" инфопространство, рассказывая о наступлении защитников.