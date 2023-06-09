"Стреляют им в спину": оккупанты после подрыва Каховской ГЭС не дают людям эвакуироваться

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что выезды из затопленных населенных пунктов на оккупированной части заблокированы, а спасательную операцию российская сторона так и не начала.

Российские захватчики на оккупированной части Херсонской области после умышленного подрыва Каховской ГЭС не дают местным жителям спокойно эвакуироваться и обстреливают местность. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 9 июня.

По словам главы правительства, российская стороне не только нет организовала эвакуацию из затопленных местностей, но и мешает делать это людям самостоятельно. Военные блокируют выезд из населенных пунктов, а порой и вовсе стреляют в спины.

"На Левобережной Херсонщине ситуация критическая. Оккупанты не спасают гражданское население, блокируют выезд людей из зоны бедствия и стреляют им в спину. Также вчера в разгар эвакуации российские террористы массированно обстреливали Херсон и область, накрывали огнем людей, которых только спасли из водяной ловушки", — говорится в сообщении.

На части Херсонской области, которую контролирует украинская сторона, ликвидацией катастрофы, которую совершила Российская Федерация, занимается штаб во главе с министром МВД.

Всего задействовано более 1400 человек и 345 единиц техники.

"На Херсонщине развернули девять эвакуационных пунктов. По состоянию на сегодня эвакуировали 2,3 тысячи человек, организовали подвоз питьевой воды, оказываем пострадавшим всестороннюю, в частности, психологическую, помощь", — продолжил Денис Шмыгаль.

Украинское правительство выделило 2,4 миллиарда гривен на обеспечение питьевой водой жителей Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей.

Напомним, 8 июня в МВД сообщили, что после подрыв Каховской ГЭС из зоны затопления эвакуировали более 2000 человек. Эвакуация продолжается не только из Херсонской области, но и из Баштанского района Николаевщины.